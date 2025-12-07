我是廣告 請繼續往下閱讀

▲崔代勳機場一路擊掌，畫面超逗趣。（圖／記者陳雅蘭攝）

崔代勳把小港機場當星光大道 一路擊掌阿公也HI FIVE

AAA藝人集合小港機場 宛如小型見面會

▲車珠英低調離台。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲惠利一路揮手、收粉絲的信。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲潤娥親民收下粉絲的禮物。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲嚴志媛零偽裝現身機場。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲Stray Kids成員Lee Know帶傷來台上班超敬業。（圖／記者陳雅蘭攝）

頒獎典禮AAA落幕還不到12小時，演員、歌手們今（7）日清晨就開始大隊撤離，高雄小港機場一路像在辦「續攤版粉絲見面會」，早上6點多第一批現身後，第二批惠利、Stray Kids、車珠英、崔代勳、MEOVV、嚴志媛、潤娥、MONSTA X、李俊昊、TWS、CORTIS也陸續報到。崔代勳邊走邊跟路過旅客擊掌；惠利跟潤娥超親民收粉絲小禮物，整個航廈瞬間被尖叫聲包圍。崔代勳因為主演《苦盡柑來遇見你》裡的「哈洗大叔」走紅，在AAA頒獎典禮上還被迫還原經典台詞，笑翻5萬多名觀眾；今早他準備搭機離台，心情跟第一天來到高雄一樣雀躍熱情，不管是不是粉絲都一一擊掌，甚至還跟遊客阿公GIVE ME FIVE，畫面相當爆笑。惠利跟潤娥則是戴著墨鏡、口罩準備辦理登機，面對包圍的粉絲尖叫，她們一一揮手致意之外，還暖心的收下信件與禮物，看到記者拍攝也是揮手致意，整個親切到不行。Stray Kids的成員Lee Know因為上週在MAMA表演不慎受傷，第一天抵台時坐著輪椅被推出機場，昨晚也是忍痛上台，相當敬業；今早他也是在工作人員的協助下坐輪椅準備離台，但有粉絲呼喊他的名字，仍貼心揮手說再見。