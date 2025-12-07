我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴寶劍跟粉絲互動，粉絲福利做好做滿。（圖／記者陳雅蘭攝）

鋼鐵超人朴寶劍下班AAA 一大早搭機離台

朴寶劍AAA玩一整天 合體IU、金裕貞、惠利好快樂

▲LE SSERAFIM也是一早搭機，親民揮手說再見。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲IVE也是跟朴寶劍搭乘同班機，點頭揮手跟粉絲說再見。（圖／記者陳雅蘭攝）







南韓頒獎典禮AAA昨晚10點半圓滿落幕，出席藝人LE SSERAFIM、IVE今（7）日一早搭機離台，特別是昨晚玩整場、心情好到不行的朴寶劍，早上6點9分到小港機場，臉上也沒有一絲倦容，一看到百名粉絲送機，一路飯撒（粉絲福利）揮手，寵粉魔人當之無愧。朴寶劍早上6點9分抵達小港機場，即使昨天很晚下班，今早臉上沒有不滿，戴著毛帽、穿著厚重羽絨外套仍難掩明星光環。他也再度變身營業模式，從下車就一路揮手到底，飯撒做好做滿，引起陣陣尖叫，連旅客都忍不住回頭狂拍。朴寶劍這次是睽違3個月再到高雄，在AAA頒獎典禮上獲獎無數，不只領獎，他還很照顧在場認識的「女主角們」，除了合作《苦盡柑來遇見你》的IU，還有《雲畫的月光》金裕貞，以及《請回答1988》惠利，神仙們同框玩樂的畫面，掀起許多劇迷回憶殺。除了朴寶劍，LE SSERAFIM、IVE也都是今早第一批離台的藝人，看到上百位粉絲送機，她們也是揮手跟大家說再見，結束3天2夜的寶島快閃之旅。