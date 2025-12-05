我是廣告 請繼續往下閱讀

▲房時爀旗下的HYBE股份遭到檢方凍結。（圖／Namu Wiki網站、房時爀IG）

打造出天團BTS（防彈少年團）的韓國知名製作人暨HYBE娛樂創辦人房時爀，日前爆出涉及詐欺交易，不法獲利高達4000億韓元（約近新台幣100億元），為此他遭到韓國檢方五次調查，並暫時凍結了他名下所持有的HYBE公司股份。根據《韓聯社》報導，針對房時爀名下1568億韓元（約新台幣34億元）HYBE股份遭凍結，HYBE公司發言人表示，「這只是調查中的正常程序，並不代表他已經被法庭宣判有罪。」公司方表示，HYBE全程皆配合檢方調查，現在正在等待司法結果出爐。房時爀於HYBE籌備上市期間，曾向原始投資人謊稱「公司並無上市計畫」，誘使對方轉售手中股份，轉而投資其友人所成立的私募股權基金（PEF）。實際上，他早與該基金簽訂協議，約定「共享30％投資收益」，因此從中獲利高達4000億韓元（約新台幣95億元），然而，相關交易與利益分配卻未揭露於HYBE證券申報書中，司法單位認定其行為已涉及《資本市場法》所規範的詐欺性不法交易。5月底，外界傳出檢方對HYBE總部展開搜索，公司當時回應指出，調查對象為前任職員，僅是配合檢方提供場地協助調查。至於是否已對房時爀本人申請搜索令，HYBE則低調表示：「暫無可以對外說明的內容。」根據韓國《資本市場法》，若是透過違法行為獲利超過50億韓元（約新台幣1.2億元），可以處5年以上有期徒刑至無期徒刑不等，目前房時爀詐欺案正在調查中，最後判決結果尚未出爐。