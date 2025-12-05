我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AAA主辦宣布CHANMINA因健康因素，無法出席典禮。（圖／AAA官方IG@aaa2025_10th）

韓國AAA頒獎典禮（亞洲明星盛典Asia Artist Awards）即將在明（6）日於高雄世運主場館舉辦，多為大咖韓星紛紛來台。但不料在典禮倒數1天前，主辦突然用4國語言宣布，原定現身的日韓混血饒舌歌手恰米娜（CHANMINA），因健康因素無法出席，讓想見她的粉絲都非常難過，並擔心她的身體狀況，紛紛喊話「早日康復」。AAA頒獎典禮主辦單位在今日於官方社群發文，宣布CHANMINA因健康因素缺席典禮，「CHANMINA十分期待參與本次的頒獎典禮，基於醫療團隊的建議，希望她接受充分的治療與休養，因此無法如期參與活動。對於期待看見CHANMINA的觀眾粉絲們，我們深表歉意，並懇請各位諒解。同時，也誠心祝願CHANMINA早日康復」，並承諾將藝人與觀眾的健康視為第一，確保所有人都能有安全愉快的觀演體驗。粉絲們得知消息後，雖然對於不能看到CHANMINA感到失望，但也非常擔心她的身體狀態，「身體健康比什麼都重要，我們下次見，早日康復」、「米娜，一定要照顧好身體」、「好可惜！超愛她的，早日康復～」、「我等妳下次的演出」等。除了CHANMINA外，TWS中國籍成員韓振也臨時被公司宣布，因健康因素無法來台。今年才出道的9人韓國男團AHOF中國籍成員張帥博也同樣因個人行程問題，宣布無法參加AAA以及隔天的ACON 2025音樂節。而時間點敏感，難免讓人聯想到是因兩岸政治因素才缺席團體活動。另外，AHOF台灣籍成員簡志恩，粉絲本來預期這是簡志恩出道後，首次回到家鄉舞台表演，非常期待。結果簡志恩今年9月開始，就因健康因素全面停止團體活動，雖然近期向粉絲報平安，但官方已確認他會持續休養到明年1月3、4日在韓國舉行的首場fan-con才正式回歸，代表簡志恩這次也無法來台，讓粉絲感到非常遺憾。