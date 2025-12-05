韓國AAA頒獎典禮（亞洲明星盛典Asia Artist Awards）明（6）日將在高雄世運主場館舉行，MEOVV、ATEEZ、KISS OF LIFE等韓團昨日傍晚已經陸續抵台；粉絲前往接機，直擊MEOVV成員Gawon、Anna在高雄義享時尚廣場排隊買珍珠奶茶的畫面，笑說兩人一到台灣就去買珍奶，女神親臨店面也讓粉絲直呼：「我是店員的話真的會原地暈倒」。
MEOVV落地台灣！Gawon、Anna排隊買珍奶
一名粉絲在Threads發文，分享Gawon、Anna排隊買珍珠奶茶的影片，只見兩人排的手搖飲店是連鎖的CoCo都可，她們0遮掩在保鑣的陪同下親自前去點飲料，表情看起來超級興奮、雀躍，面對粉絲的拍攝也沒有迴避，反而熱情揮手、微笑，親民程度破表。
女神排隊買珍奶的影片、照片曝光後，在Threads也吸引55萬人次瀏覽、3萬人按讚，大家都看了都紛紛留言直呼，「這兩張臉然後背景是香香雞，什麼幸福的台灣人，沒有想過這兩個圖層會放在一起出現」、「今天在義享上班有看到他們手勾手在逛街」、「我是店員的話真的會原地暈倒」、「天啊我們台灣的粉絲真的好有素養，都沒有去打擾，難怪越來越多韓星來台灣玩」。
貓系女團MEOVV魅力超狂！Ella被封小Jennie
MEOVV是去年才出道的5人女子團體，由金牌製作人Teddy打造，成員除了Gawon、Anna還包含Sooin、Narin、Ella。Ella過去是兒童模特兒，魅力十足的眼神讓她很早就受到粉絲關注，更獲得 「小Jennie」的美譽。MEOVV是出道曲〈MEOW〉目前在YouTube已累積5200萬點閱，副歌魔性的貓叫聲搭配貓咪動作舞蹈，讓MEOVV也被封為貓系女團，人氣水漲船高。
資料來源：AAA IG、Threads
