2025年K-POP年度盛典AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）6日將在高雄世運主場館盛大登場，今（5）日已經有不少大咖韓星陸續搭機來台，今年的大勢女演員惠利也在這次的出席名單內。惠利過去是女團Girl's Day成員，外型清純可愛，今年卻在韓劇《善意的競爭》中飾演病嬌女，還大談女女戀，和鄭受彬一起洗澡、接吻，CP爆棚，該劇的熱度也讓惠利知名度更上一層樓。
惠利是女團Girl's Day的一員 曾被質疑空降
要認識惠利，不得不提到女團Girl's Day。惠利做為團隊忙內（老么），當初是被星探挖掘才加入團體，在此之前沒有受過正規歌舞訓練，因此惠利飽受「空降」質疑。但好在她加入後推出的首支單曲〈Nothing Lasts Forever〉爆紅，惠利這才順利走上女團之路。可惜Girl's Day 2019年合約到期後就不再與公司續約，團體演變成單飛不解散的局面。
惠利不做作超圈粉 《請回答1988》捧紅她
惠利之後積極轉往戲劇、綜藝圈發展，靠著當兵節目《真正的男人》收穫一波好感度，對教官撒嬌的經典畫面更是吸粉無數。惠利2015年主演的《請回答1988》也大受好評，雖然她在劇中素顏剪著香菇頭，一度被嘲是韓劇醜女，但這也不妨礙惠利演技爆發，靠此劇提名第52屆百想藝術大賞的女子人氣賞以及電視部門女子新人演技賞。
惠利從清純女大轉變！新劇上演病嬌女女戀超害羞
惠利隨後又出演了《青春紀錄》、《我的室友是九尾狐》、《以一當百執事》等不少韓劇。今年在《善意的競爭》中，惠利更飾演一名腹黑病嬌女千金，翻轉過去甜美可愛的形象，在劇中眼神犀利，但時不時又會對女演員鄭受彬流露真實情感，女女戀的泡澡、接吻橋段都讓此劇話題度攀升。
今年的第4屆青龍系列大獎，惠利就和朴寶劍、IU、李浚赫共同拿到人氣明星賞，她還提名電視劇部門女主角獎，並在第16屆韓國電視劇大獎中，和鄭受彬獲頒「最佳情侶獎」，可見兩人的CP感和性張力有多麼強烈。
惠利來台參與AAA：希望大家能多多關注支持我
這次惠利來台參加AAA，想必也有不少粉絲已經準備好要與她見面了。惠利8月收到AAA邀請函時，就有錄影表達喜悅，「我能和大家一起參與這場盛會感到非常非常開心」，她表示自己很期待AAA的舞台會帶給大家什麼樣的感動回憶。惠利也對粉絲喊話，「我也會在今年接下來的日子，努力展現更好的樣貌，希望大家能多多關注和支持我」。
【AAA典禮資訊一次看】
日期：2025年12月6日
紅毯時間14：00
正式演出時間16：00（預計頒獎到22：00結束）
AAA出席名單如下
演員名單：朴寶劍、IU、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、車珠英、李浚赫、秋英宇、姜有皙、文素利、朴允浩、嚴志媛、崔代勳，佐藤健、李濬榮。
表演名單：NEXZ、RIIZE、LE SSERAFIM、MONSTA X、MEOVV、Stray Kids、xikers、IVE、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、WOODZ、JJ Lin（林俊傑）、CHANMINA、YENA、CORTIS、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiiiKiiii、KickFlip、QWER、TWS
資料來源：AAA IG、惠利IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
要認識惠利，不得不提到女團Girl's Day。惠利做為團隊忙內（老么），當初是被星探挖掘才加入團體，在此之前沒有受過正規歌舞訓練，因此惠利飽受「空降」質疑。但好在她加入後推出的首支單曲〈Nothing Lasts Forever〉爆紅，惠利這才順利走上女團之路。可惜Girl's Day 2019年合約到期後就不再與公司續約，團體演變成單飛不解散的局面。
惠利之後積極轉往戲劇、綜藝圈發展，靠著當兵節目《真正的男人》收穫一波好感度，對教官撒嬌的經典畫面更是吸粉無數。惠利2015年主演的《請回答1988》也大受好評，雖然她在劇中素顏剪著香菇頭，一度被嘲是韓劇醜女，但這也不妨礙惠利演技爆發，靠此劇提名第52屆百想藝術大賞的女子人氣賞以及電視部門女子新人演技賞。
惠利隨後又出演了《青春紀錄》、《我的室友是九尾狐》、《以一當百執事》等不少韓劇。今年在《善意的競爭》中，惠利更飾演一名腹黑病嬌女千金，翻轉過去甜美可愛的形象，在劇中眼神犀利，但時不時又會對女演員鄭受彬流露真實情感，女女戀的泡澡、接吻橋段都讓此劇話題度攀升。
今年的第4屆青龍系列大獎，惠利就和朴寶劍、IU、李浚赫共同拿到人氣明星賞，她還提名電視劇部門女主角獎，並在第16屆韓國電視劇大獎中，和鄭受彬獲頒「最佳情侶獎」，可見兩人的CP感和性張力有多麼強烈。
這次惠利來台參加AAA，想必也有不少粉絲已經準備好要與她見面了。惠利8月收到AAA邀請函時，就有錄影表達喜悅，「我能和大家一起參與這場盛會感到非常非常開心」，她表示自己很期待AAA的舞台會帶給大家什麼樣的感動回憶。惠利也對粉絲喊話，「我也會在今年接下來的日子，努力展現更好的樣貌，希望大家能多多關注和支持我」。
日期：2025年12月6日
紅毯時間14：00
正式演出時間16：00（預計頒獎到22：00結束）
AAA出席名單如下
演員名單：朴寶劍、IU、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、車珠英、李浚赫、秋英宇、姜有皙、文素利、朴允浩、嚴志媛、崔代勳，佐藤健、李濬榮。
表演名單：NEXZ、RIIZE、LE SSERAFIM、MONSTA X、MEOVV、Stray Kids、xikers、IVE、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、WOODZ、JJ Lin（林俊傑）、CHANMINA、YENA、CORTIS、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiiiKiiii、KickFlip、QWER、TWS
資料來源：AAA IG、惠利IG