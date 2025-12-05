AAA頒獎典禮（亞洲明星盛典Asia Artist Awards）今年移師到高雄世運主場館舉行，韓國6人男團TWS在出席名單，今（5）日活動倒數剩1天時，經紀公司PLEDIS娛樂卻突然宣布TWS中國籍成員韓振無法來台的消息。公告指出，韓振缺席典禮是因為身體因素，「雖然藝人本人強烈希望能參加演出，但本公司判斷，讓韓振專注於恢復健康才是最適合的決定」，因此韓振確定不會來台。

TWS中國成員臨時缺時AAA　韓振無法來台

AAA頒獎典禮將在明日下午登場，已經有不少韓星陸續搭機來台，TWS被列在6日的出席名單，但中國籍成員韓振卻臨時被公司宣布，因身體因素無法來台。PLEDIS娛樂指出雖然韓振本人強烈希望能演出，但他們還是覺得讓他休養才是最合適的。而這時間點敏感，難免會讓人聯想到韓振是因兩岸政治因素才缺席團體活動。

▲AAA第6波確定為MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS（如圖），將於12月6日現身高雄世運。（圖／TWS@TWS_PLEDIS）
▲TWS除了韓振（右3）以外的5名成員明日將照常出席AAA。（圖／TWS IG@tws_pledis）
AHOF中國成員也臨時宣布缺席　張帥博不現身

其實除了TWS的韓振外，今年才出道的9人韓國男團AHOF同樣也有成員臨時取消出席AAA。AHOF公司F&F娛樂3日公告，中國籍成員張帥博因個人行程問題，所以無法參加AAA以及隔天的ACON 2025音樂節。F&F娛樂還強調，這是因「不可避免的事由」才做出的調整，讓粉絲猜測可能也與簽證問題有關。

另外，AHOF還有一名台灣籍成員簡志恩，粉絲本來預期這是簡志恩出道後，首次回到家鄉舞台表演，非常期待。結果簡志恩今年9月開始，就因健康因素全面停止團體活動，雖然近期向粉絲報平安了，但官方已確認他會持續休養到明年1月3、4日在韓國舉行的首場fan-con才正式回歸，代表簡志恩這次也無法來台，讓粉絲遺憾直呼。

▲AAA倒數！AHOF中國成員張帥博無法來台、台灣成員簡志恩也缺席（圖／IG@ahof_official）
▲男團AHOF日前也突然宣布中國成員張帥博（上排左1）無法來台，而台灣籍成員簡志恩（上排右1）則因病同樣缺席演出。（圖／AHOF IG@ahof_official）
📌PLEDIS娛樂公告全文：

大家好，這裡是 PLEDIS Entertainment。

現向各位說明 TWS 成員韓振（Hanjin）的身體狀況與行程相關資訊。由於韓振身體狀況不佳，他將無法參與明日（12/6）預定的「Asia Artist Awards 2025（AAA 2025）」舞台演出，敬請粉絲們諒解。

目前韓振正在休養與安定狀態中，儘管他本人非常希望能登台表演，但本公司認為讓他專注於恢復健康才是最妥當的決定。我們將全力協助韓振恢復體力，好以健康的樣貌再次與粉絲們見面。謝謝。

資料來源：AAA IGTWS weverse


