我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TWS除了韓振（右3）以外的5名成員明日將照常出席AAA。（圖／TWS IG@tws_pledis）

▲男團AHOF日前也突然宣布中國成員張帥博（上排左1）無法來台，而台灣籍成員簡志恩（上排右1）則因病同樣缺席演出。（圖／AHOF IG@ahof_official）

📌PLEDIS娛樂公告全文：

大家好，這裡是 PLEDIS Entertainment。

現向各位說明 TWS 成員韓振（Hanjin）的身體狀況與行程相關資訊。由於韓振身體狀況不佳，他將無法參與明日（12/6）預定的「Asia Artist Awards 2025（AAA 2025）」舞台演出，敬請粉絲們諒解。

目前韓振正在休養與安定狀態中，儘管他本人非常希望能登台表演，但本公司認為讓他專注於恢復健康才是最妥當的決定。我們將全力協助韓振恢復體力，好以健康的樣貌再次與粉絲們見面。謝謝。