▲BTS宣布3月20日回歸，公司以新專輯LOGO設立裝飾藝術，占領整個世宗文化會館的中央階梯。（圖／X@BTS_official@bts_bighit）

防彈少年團BTS完整體回歸正式進入倒數（3月20日），繼先前、有望再度刷新台灣大型演唱會話題後，BTS也在首爾市中心率先打響回歸第一槍，包下象徵韓國文化藝術核心地位的世宗文化會館階梯，透過超大規模戶外視覺宣告完整體回歸啟動，氣勢全面升級。BTS防彈少年團所屬公司BIGHIT MUSIC今天表示，位於首爾光化門廣場附近的世宗文化會館中央階梯，日前整片被防彈少年團「占領」，現場以即將於3月20日發行的正規專輯標誌、發行日期與團名打造階梯式戶外裝置，形成強烈視覺焦點，官方特別指出，世宗文化會館本身就是韓國文化與藝術的重要象徵場域，選在這裡進行線下宣傳，具有高度象徵意義。經紀公司也說明，BTS防彈少年團從韓國出發，一路成長為站上世界舞台的團體，這次久違以完整體回歸，因此特別選擇回到文化根源所在的韓國，並在首爾市中心展開實體宣傳，象徵「重新出發」的起點。同時也預告，接下來戶外廣告將陸續擴展至紐約、東京、倫敦等全球主要城市，完整體回歸將同步席捲世界。這次完整體回歸，距離BTS上一次全員活動已相隔約3年9個月，將於3月20日推出的新專輯共收錄14首歌曲，以成員們一路走來累積的情感與煩惱為基礎，聚焦呈現「此刻的BTS防彈少年團」。七名成員也將在新專輯公開後，隨即展開大規模世界巡演，各國演出細節預計於14日在Weverse公布。隨著完整體回歸與世界巡演同步啟動，台灣也被點名會成為本次巡演的重要一站，先前已傳出BTS將於2026年下半年來台，在可容納5萬人的高雄世運主場館開唱，若成真，將是BTS來台歷屆最大開唱場地的首次挑戰。他們2018年從桃園棒球場一路升級到世運主場館，場地規模的變化正好對應BTS近年在全球影響力上的成長曲線，隨著官方即將公布各國巡演細節，外界普遍看好，高雄世運場次也將成為本次世界巡演的重要指標之一。