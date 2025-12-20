金宇彬、申敏兒今（20）日晚間6點在新羅飯店舉行婚禮，雖然事前對外表示不公開，但現場依舊星光炸裂，大批明星接連被拍到現身，柳俊烈、BTS成員V、金泰梨、嚴正化、D.O.、孔曉振、李光洙、裴晟佑、李世榮、羅PD、裴正南、安普賢、柳海真、朴京林、李炳憲、陳慶、高斗心、南柱赫、Car, the garden、編劇金銀淑、林周煥、尹敬浩、金義聖、金娜雲通通到齊，幾乎直接把婚禮現場升級成頒獎典禮等級，再次驗證這對準新人在演藝圈的人緣有多好。
金宇彬、申敏兒婚禮賓客太豪華 半個演藝圈都到了
根據韓媒拍到的賓客，柳俊烈、BTS成員V、金泰梨、嚴正化、D.O.、孔曉振、李光洙、裴晟佑、李世榮、羅PD、裴正南、安普賢、柳海真、朴京林、李炳憲、陳慶、高斗心、南柱赫、Car, the garden、編劇金銀淑、林周煥、尹敬浩、金義聖、金娜雲都現身新羅飯店，每一個都穿搭都滿分，面對鏡頭也開心微笑，可見參加婚禮的好心情。
其中最讓人動容的，還是為了兄弟兩肋插刀的D.O.，他下午3點才以EXO成員身分走上MMA星光大道，5點半就被拍到現身新羅飯店參加婚禮，短暫停留不到1小時，又立刻折返頒獎典禮現場，來回車程預估就要2小時，硬擠行程也要親自到場祝福，兄弟情直接寫在行動上。
至於申敏兒這一邊，早在婚禮前就被點名「高機率出席」的孔曉振果然沒有缺席，2人從學生時期因兼差模特兒結識，一路相挺至今已是超過20年的老交情，後來還合作演出電視劇《我們的藍調時光》，這段長青友情在婚禮現場現身，也被外界視為最合理、也最感人的存在之一。
