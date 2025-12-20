我是廣告 請繼續往下閱讀

▲EXO是MMA紅毯壓軸，也是典禮壓軸，但D.O.（左2）臨時跑去祝賀金宇彬婚禮被拍到。（圖／멜론 Melon YouTube）

D.O.趕場MMA跟金宇彬婚禮 兄弟情動容全場

金宇彬、申敏兒今晚結婚 李光洙擔任主持司儀

▲金宇彬、申敏兒（右）交往10年，今晚結婚。（圖／IG@ament_official）

南韓音樂盛事MMA（Melon Music Award 2025）今（20）日下午3點走紅毯、4點正式頒獎，EXO相隔8年再度合體出席，。原本已經表態會以團體行程為優先、不出席婚禮的D.O.，稍早卻被直擊趕場現身婚禮會場，兄弟情瞬間成為話題焦點。EXO相隔8年再出席MMA，D.O.下午3點多準時踏上星光大道，履行團體行程，沒想到約莫5點半，他被拍到穿著厚重羽絨現身新羅飯店，一下車就快步衝進會場，明顯是抽空趕來祝賀金宇彬的人生大事，現場不少人當場驚呼。由於EXO是MMA表演壓軸，D.O.不可能久留，勢必還得再趕回頒獎典禮會場，即便只是短暫現身，也已讓外界相當動容，畢竟他先前接受韓媒訪問時曾坦言，原本和金宇彬約好要唱祝歌，也認為自己「本來就該唱」，只是行程撞期無可奈何，直言工作與婚禮都很重要，但若一定要排序，團體仍是優先。金宇彬、申敏兒確定將於今晚6點在首爾獎忠洞的新羅飯店舉行婚禮，採非公開形式，僅邀請家人與親近友人出席見證。婚禮進入最後倒數，關注焦點不只停留在新郎新娘身上，擔任主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，也成為另一個話題。李光洙與金宇彬是多年摯友，私下交情深厚，與新娘申敏兒也曾合作影集《惡緣》，由他站上主持位置，被認為再適合不過。回顧金宇彬與申敏兒的感情史，2人於2014年拍攝廣告相識並於2025年開始交往，2017年金宇彬罹患鼻咽癌、暫別演藝圈接受治療期間，申敏兒始終陪伴在側，如今攜手走到婚姻這一步，不少祝福聲持續湧入。