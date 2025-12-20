我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金宇彬、申敏兒（右）交往10年，今晚結婚。（圖／IG@ament_official）

韓國男女神金宇彬、申敏兒今（20）日晚上6點在首爾獎忠洞的新羅飯店舉行婚禮，主持司儀交由摯友李光洙負責，準新郎新娘的婚紗照也曝光，2人站在雪地中對鏡頭燦笑，大批粉絲獻上祝福，經紀公司AM Entertainment也開心表示：申敏兒跟金宇彬隸屬同一間經紀公司AM Entertainment，官方稍早公開他們的婚紗照，寫下：「今天，申敏兒演員與金宇彬演員舉行了婚禮。衷心感謝大家為這對攜手開啟人生重要篇章的兩人，送上溫暖的祝福與支持。未來，申敏兒、金宇彬兩位演員也將持續以演員身分努力，帶來更好的作品回饋大家。謝謝大家！」婚紗照中，申敏兒跟金宇彬選在雪地取景，並同步對著鏡頭燦笑，畫面自然溫柔，幸福氛圍藏都藏不住。照片曝光後立刻掀起討論，粉絲與網友紛紛湧入獻上祝福，也讓外界對這場婚禮的期待值再度拉高。金宇彬、申敏兒確定將於今晚6點在首爾獎忠洞的新羅飯店舉行婚禮，採非公開形式，僅邀請家人與親近友人出席見證。婚禮進入最後倒數，關注焦點不只停留在新郎新娘身上，擔任主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，也成為另一個話題。李光洙與金宇彬是多年摯友，私下交情深厚，與新娘申敏兒也曾合作影集《惡緣》，由他站上主持位置，被認為再適合不過。回顧金宇彬與申敏兒的感情史，2人於2014年拍攝廣告相識並於2025年開始交往，2017年金宇彬罹患鼻咽癌、暫別演藝圈接受治療期間，申敏兒始終陪伴在側，如今攜手走到婚姻這一步，不少祝福聲持續湧入。