▲李光洙（右）跟李先彬穩定交往中，全網都希望他們接棒金宇彬、申敏兒結婚。（圖／IG@sunbin_eyesmag）

金宇彬申敏兒結婚 李光洙、李先彬也成焦點

李光洙跟金宇彬、申敏兒都認識 由他主持最適合

▲金宇彬（左）跟申敏兒將在12月20日結婚。（圖／Netflix）

金宇彬、申敏兒將於明（20）日在首爾獎忠洞的新羅飯店舉行婚禮，倒數只剩1天，外界的關注不只放在新郎、新娘身上，擔任主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬（又譯：李善彬），也成為另一個話題焦點，網路上甚至出現「捧花會不會丟給李先彬」、「李光洙邊主持邊見習」的玩笑式討論，話題度持續升溫。隨著婚禮進入倒數階段，李光洙女友李先彬的動向也備受矚目，因為她過去多次在正式場合上，展現出得體又有品味的賓客穿搭，不論是頒獎典禮還是官方活動，俐落剪裁、極簡風格總能恰到好處，被不少網友形容是「賓客穿搭教科書」。因此，網路上早已出現「這次又會留下代表作吧」、「站在李光洙旁邊視線一定被帶走」等討論，甚至延伸出「捧花主角會不會是她」的猜測。金宇彬與申敏兒的婚禮將於20日在首爾獎忠洞新羅飯店舉行，採非公開形式，僅邀請家人與親近友人出席見證。主持人由李光洙擔任，他與金宇彬是多年摯友，無論在綜藝節目或私下生活中都常被拍到同行，過去也曾透過《種豆得豆》系列節目展現深厚交情。李光洙與新娘申敏兒同樣交情不淺，2人今年合作過Netflix影集《惡緣》，與新郎、新娘雙方皆有交集的他，站上主持位置，也讓這場婚禮別具意義。值得一提的是，金宇彬與申敏兒、李光洙與李先彬，這2對情侶都是長時間公開交往、且始終維持大眾高好感度的代表，在祝福新郎新娘的重要時刻，另一對長跑情侶將以什麼模樣現身，成了外界默默關注的話題，也認為李光洙除了主持也能「一邊見習」，下一回直接宣布把李先彬娶回家。回顧2人感情史，申敏兒與金宇彬於2015年拍攝廣告時相識並開始交往，2017年金宇彬罹患鼻咽癌、暫別演藝圈接受治療期間，申敏兒始終陪伴在側，這段一路走來的感情，也讓不少人直呼終於挺過低谷，紛紛獻上祝福。