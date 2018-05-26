NU’EST W難忘台粉應援　送上〈小情歌〉全場驚呆

韓團NU'EST分隊NU'EST W今（26）日在五股工商展覽館開唱，四位成員Ren、白虎、JR、Aron化身白馬王子登場，一連飆唱三首歌後，跟大家打招呼，並表示去年10月來台時，難忘粉絲的應援，白虎硬擠中文說：「我們一起走花路吧。」惹得全場尖叫聲連連。

Ren、白虎、JR、Aron四位成員依序登場，一連飆唱〈WHERE YOU AT〉、〈FACE〉、〈ACTION〉後，JR提到去年10月來台，大家跟當時一樣非常熱情，讓他非常感動，此時Ren就要求打開觀眾席的燈，看清楚不少應援手幅與字卡後，白虎就說：「去年L.O.Λ.E（粉絲名）有寫『我們只走花路吧』，那瞬間真的很難忘，因為非常感人。」也託大家的福，NU'EST W真的越來越紅，所以為了台灣歌迷準備不少表演。