NU’EST W難忘台粉應援　送上〈小情歌〉全場驚呆

韓團NU'EST分隊NU'EST W今（26）日在五股工商展覽館開唱，四位成員Ren、白虎、JR、Aron化身白馬王子登場，一連飆唱三首歌後，跟大家打招呼，並表示去年10月來台時，難忘粉絲的應援，白虎硬擠中文說：「我們一起走花路吧。」惹得全場尖叫聲連連。
Ren、白虎、JR、Aron四位成員依序登場，一連飆唱〈WHERE YOU AT〉、〈FACE〉、〈ACTION〉後，JR提到去年10月來台，大家跟當時一樣非常熱情，讓他非常感動，此時Ren就要求打開觀眾席的燈，看清楚不少應援手幅與字卡後，白虎就說：「去年L.O.Λ.E（粉絲名）有寫『我們只走花路吧』，那瞬間真的很難忘，因為非常感人。」也託大家的福，NU'EST W真的越來越紅，所以為了台灣歌迷準備不少表演。
▲NU'EST W演唱會。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.5.26）
NU'EST W除了帶來新、舊夯曲，四位成員也準備SOLO舞台，還苦練中文，獻上蘇打綠的〈小情歌〉，JR、Aron就透露，該首歌是為台粉準備的驚喜禮物，白虎就表示，因為要用語言表達對大家的感謝很困難，所以改用唱的方式，雖然表現不佳，但仍希望大家喜歡，最後，Ren說：「非常喜歡歌詞『我想我很快樂，當有你的溫熱』，因為就像歌詞所說，大家一直在我們身邊。」
他們今晚《NU'EST W CONCERT <DOUBLE YOU>》演唱會共吸引2700名粉絲到場支持，吸金1200萬，將於明天離台，班機不公開。
▲NU'EST W演唱會。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.5.26）
▲NU'EST W演唱會。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.5.26）
▲白虎。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.5.26）
▲Aron。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.5.26）
▲Ren。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.5.26）