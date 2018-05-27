影／讓你戒不掉文學　「高雄文學館」點亮文化光影

高雄文學館是全台首座以城市命名的文學館，館內除了有收藏曾貴海創作之外，包括不少文學性社團、在地高雄刊物和雜誌，舉凡文學台灣、阿米巴詩社等，以及不少當代文學大師的作品皆收納於其中，各類型文學創作書籍高達數千本，讓一向令人直覺聯想重工業冰冷城市的高雄，因此增添了不少藝文溫度。

「廣漠的海洋，該飛向哪裏？緊貼波濤和陸地的界痕，拍擊孤獨的翅翼、寂寞的旅程；是隱藏著前方的信念吧...」這是取自高雄文學作家曾貴海「孤獨的旅程」著作中的散文段落。其全文描寫意涵，受到不少讀者讚賞。

今年二月重新裝修開館的文學館，在市圖體系行政法人化，招攬更多業界專業人力，借重專才積極轉型，也重新定位為「城市中的文學基地」。高雄市立圖書館館長潘政儀表示，對於屆齡十四歲的高雄文學館而言，在新舊間轉換改革過程中，有痛亦有成長，是機會更是挑戰。