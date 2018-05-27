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影／讓你戒不掉文學　「高雄文學館」點亮文化光影

記者許高祥、蔡佳宏／高雄報導2018/05/27 19:09
▲高雄文學館年二月重新裝修開館，各類型文學創作書籍高達數千本。（圖／記者許高祥攝 , 2018.05.27）
▲高雄文學館年二月重新裝修開館，各類型文學創作書籍高達數千本。（圖／記者許高祥攝 , 2018.05.27）

高雄文學館是全台首座以城市命名的文學館，館內除了有收藏曾貴海創作之外，包括不少文學性社團、在地高雄刊物和雜誌，舉凡文學台灣、阿米巴詩社等，以及不少當代文學大師的作品皆收納於其中，各類型文學創作書籍高達數千本，讓一向令人直覺聯想重工業冰冷城市的高雄，因此增添了不少藝文溫度。

「廣漠的海洋，該飛向哪裏？緊貼波濤和陸地的界痕，拍擊孤獨的翅翼、寂寞的旅程；是隱藏著前方的信念吧...」這是取自高雄文學作家曾貴海「孤獨的旅程」著作中的散文段落。其全文描寫意涵，受到不少讀者讚賞。

今年二月重新裝修開館的文學館，在市圖體系行政法人化，招攬更多業界專業人力，借重專才積極轉型，也重新定位為「城市中的文學基地」。高雄市立圖書館館長潘政儀表示，對於屆齡十四歲的高雄文學館而言，在新舊間轉換改革過程中，有痛亦有成長，是機會更是挑戰。


▲重新裝修開館的文學館。（圖／高雄文學館提供 , 2018.05.27）


▲高市立圖書館館長潘政儀。（圖／記者許高祥攝 , 2018.05.27）

然而在文學館轉型，軟硬體全面改裝升級後，希望透過題材新穎的文學講座來吸引新世代讀者關注與參與，並且透過每年舉辦的「高雄青年文學獎」，主打「青年的文學由青年決定」，鼓勵國中以上至三十歲的青少年提筆書寫，類別共計有小說、新詩、散文三組。

潘政儀說，文學館除了典藏與推廣在地文學家作品，還有借閱服務。整修重新開館亦同時重新定位規畫，現階段發展方向，在軟硬體的部分雙軌進行，強化高雄作家專區的典藏，有實體書可供借閱，和線上的作家資料可供查詢，並設有常設展區，未來將有脈絡性的以高雄文學史為軸，策畫相關主題。


▲文學館除了典藏推廣在地文學家作品，還兼負讀者借閱服務。（圖／高市立圖書館提供）

另外，館方在經營發展策略上也將有大幅度的調整，積極加強網路FB臉書之外，也強化各種通訊軟體上與市民朋友的互動關係，並且落實經營進入校園推廣文學教育，希望以參與文學、交流與論述文學的領頭羊角色，為學生注入更多的文學素質養份。

高雄文學館最新一季(7-8月)除了主題式講座，也將會再導入創作型工作坊、邀請更多高雄在地的青年學生、創作者以文學館為基地，就城市中的生活進行想像與創作，期望市民朋友能從再簡單不過的日常生活中尋找文學的創意發想，且不再受限於刻板的文字印象，試著以文學結合歷史、戲劇、音樂甚或其他不同領域的藝術。再以更容易傳播的影音、網路小誌，甚至是藝術展演的方式呈現文學的另一風貌。


▲每一季館方都會舉辦主題式講座。（圖／高市立圖書館提供）

關鍵字高雄文學館潘政儀圖書館高雄
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