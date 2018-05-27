高雄基督教會　力挺韓國瑜選高雄市長

基督教全球禱告日鳳山場 27 日在鳳山活泉靈糧堂活動中心舉行，高雄基督教豐收教會牧師蔡宗勳特地與數十位牧師為國民黨高雄市長候選人韓國瑜禱告。蔡宗勳表示，基督教的教會長期以來都是挺綠居多，然而，民進黨這兩年的執政已嚴重違反教會的信念價值與下一代人的教育，因此，教會決定打破慣例、跨越藍綠，在今年底的選舉改支持國民黨。

高雄市黨部主委韓國瑜在今年4月宣布參選後，基督教牧師就已經邀請韓國瑜到教會替他祈禱，基督教全球禱告日的鳳山場，今天除了韓國瑜到場之外，與會的國民黨高雄市議員參選人還包括李雅芬、鍾易仲、以及陳若翠等人，他們一起接受基督教幾十位牧師的祝福。

蔡宗勳曾與韓國瑜進行討論，雙方在家庭價值上有共識，而且基督教的牧師們也對韓國瑜提出的高雄願景感到驚艷。蔡宗勳表示，他是「教會建造網絡」的召集人，他認為韓國瑜比較接地氣，韓國瑜如今已經獲得國民黨的提名，他未來將發動高雄至少300個教會支持韓國瑜。



▲許多民眾參加基督教全球禱告日鳳山場。（圖／韓國瑜提供 , 2018.05.27）

韓國瑜今天公開支持基督教教會提出的三個要求，包括一夫一妻的婚姻價值、同志教育必須在高中以後才教、同性婚姻必須另立專法。韓國瑜指出，除了家庭價值是至高無上的，一定要全力保護之外，「高雄價值」也必須深入探討，他認為高雄有山有水，有空港，有海港，還有勤奮善良的市民，未來高雄一定振興經濟、振興觀光，讓高雄發光發熱。

蔡宗勳進一步指出，他是深綠的基本教義派，基督教大部分的牧師也都是深綠的，但是，他們認為藍綠統獨問題比不上婚姻價值，高雄市長的兩個候選人裡面，陳其邁是總統蔡英文的人，蔡英文支持同婚，尤其，民進黨這兩年的執政已嚴重違反了教會的信念價值與下一代人的教育，他們無法信任陳其邁，因此，在今年底的高雄市長選舉，教會將會全力支持韓國瑜。