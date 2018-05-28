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驚！國八升國九　補習班也有吃到飽專案

生活中心／綜合報導2018/05/28 12:30
▲驚！國八升國九補習班也有吃到飽專案。（圖／公關照片）
▲驚！國八升國九補習班也有吃到飽專案。（圖／公關照片）

補習班吃到飽專案來了！文城首選【5A++許願保證班】宣布全年費用不到3萬，少子化世代，每個孩子未來前程是家長心上一塊重重大石，尤其國八升國九更是關鍵中的關鍵，也是考生家長在孩子成長過程中，所面臨的會考初體驗，無不戰戰兢兢挑選，深怕挑錯讓孩子輸在起跑點。


▲驚！國八升國九補習班也有吃到飽專案。（圖／公關照片）

也因少子化之故，近年補習班數量明顯供過於求，競爭激烈之下經常花招百出，祭出眼花撩亂的招生行銷話術。據統計，許多補習班每年花在廣告、傳單、電話行銷、工讀生…等費用，占比已與師資、設備、教材…不相上下。考生家長如何從眾多話術中，一眼分辨誰真誰偽；哪一間是真實力、哪一間又是不可信？考生家長得睜大雙眼看仔細。

問一輪嚷嚷「沒考上5A++退費」的補習班，接不接受「考上A++再繳學費」，保證緘默一片，因為他們本來就打算收了錢、放榜不干它的事，沒有補習班願意考上再繳學費的；除非它跟文城首選一樣，擁有「硬實力」、有滿滿「實戰經驗」、也知道怎麼運用「大數據輔助教學」協助考生考取理想志願、甚至敢直接拍胸脯保證「就是要你5A++再繳費」。


▲驚！國八升國九補習班也有吃到飽專案。（圖／公關照片）

教育部與心測中心曾發布的「中學生能力指標總表」，作為出題教授與命題老師的方向與範圍。文城首選補習班透過專業師資、輔以大數據分析精煉出「國文18、英文18、數學36、自然72、社會36」共180種關鍵能力，每一項能力都再細分、對應每位孩子特長因材施教，找出各科弱點與學習盲點，訂製專屬讀書計畫，目的就是要「強科更強、弱科翻身」！


▲驚！國八升國九補習班也有吃到飽專案。（圖／公關照片）

而文城首選內部，每一位都是領有專業認證證照、師資來自50年以上辦學經驗的「升學領航員」！比起洋洋灑灑說自己學歷好教學強的老王賣瓜，更有說服力！畢竟家長送孩子進補習班，不是為了成就那些特定老師的造神運動而來；白花花的薪水用在刀口、升學的專業，交給為了升學而存在的文城首選「升學領航員」。


▲驚！國八升國九補習班也有吃到飽專案。（圖／公關照片）

更棒的是，文城首選運用180種能力分析、而訂下達標計畫的考生，總會因「與升學領航員一起深入了解過，自己強區、弱區都非常清楚」，所以能更有效率學習！游刃有餘、輕鬆高分過關的考生，一定比死背活記喘不過氣的考生，更能感受達標成就感、更能產生念書興趣！畢竟考試是一陣子，知識才是一輩子不是嗎？能樂在念書的孩子，吸收進去的絕不只是考試內容，而是能融會貫通的人生必勝金鑰！


▲驚！國八升國九補習班也有吃到飽專案。（圖／公關照片）

「考上再付費」、「量身訂做180種能力」、「升學領航員專門帶領」，現在坊間僅一間辦得到---真正保證成效【文城首選會考5A++許願保證班】宣布全年吃到飽專案，助您家中考生輕鬆考取5A++、而且「考上再還願付費」！

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