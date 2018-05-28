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娛樂

變態社長強迫女偶像陪睡按摩　她崩潰嘔吐只剩33公斤

娛樂中心／綜合報導2018/05/28 11:08
▲日本前偶像出面控訴遭變態社長性騷擾。（圖／翻攝日網 , 2018.05.28）
▲日本前偶像出面控訴遭變態社長性騷擾。（圖／翻攝日網 , 2018.05.28）

日本偶像女團「彩虹征服者」2014年出道至今擁有大批粉絲，近日卻有位22歲已退團的前偶像A女，向媒體指控遭到社長兼製作人的永田寬哲性騷擾，該名社長不但要求與她同睡一張床，還強迫A女幫他全身按摩，甚至還在浴室裝針孔攝影機偷拍，種種噁心行徑讓她爆瘦到只剩33公斤，還崩潰嘔吐。

A女日前出面向日媒《buzzfeed》爆料，2015年還在團時就萌生退團念頭，她當時向社長申請想獨自到京都散心，沒想到社長先是憤怒拒絕，後來又說：「一個人去不行，我陪同的話就可以。」當時未成年的她心想社長應該只是陪同走觀光行程，就應允，誰知竟與社長同住一間房，兩人還睡在同一張床上，雖然沒有被侵犯，仍讓她非常傻眼。


▲遭指控性騷的社長永田寬哲。（圖／翻攝日網 , 2018.05.28）

離譜行為還不只一樁，A女表示，剛出道時沒有薪水，每月只有活動輔助費3萬日幣（約8000元台幣）的收入，她向公司表示想打工賺錢，社長居然說：「妳幫我按摩當作打工吧！」，她為了生活費以及不想增加家裡負擔，便答應一周替社長全身按摩2至3次，每次1小時社長會給她5000日幣（約1300元台幣）的報酬。


▲遭性騷後A女爆瘦到33公斤。（圖／翻攝日網 , 2018.05.28）

豈料，退團後的她還是逃不出社長的狼爪，有次她與團員去東京看演唱會，本打算住團員家，社長卻邀她到家中過夜，她心想已婚的社長家裡還有老婆小孩，應該不會有問題，便答應前往，當天晚上社長規定她只能用主臥室的衛浴，後來她發現浴室被裝針孔攝影機。


▲A女身心俱疲，甚至崩潰到嘔吐。（圖／翻攝日網 , 2018.05.28）

一連串的性騷擾行為讓她爆瘦到只剩33公斤，還嚴重影響她的課業，不但大學入學考全身發抖無法寫字，社長考試當天還傳加油簡訊給她，讓她不停作嘔，整個人精神崩潰，最後只好放棄考試。後來她向法院提告，社長永田寬哲只認陪睡和強迫按摩，否認有偷拍情事，網友也依線索推測A女就是2016年9月為考大學而退團的重松佑佳。


▲網友推測A女就是重松佑佳。（圖／翻攝日網 , 2018.05.28）

關鍵字重松佑佳按摩彩虹征服者京都東京
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