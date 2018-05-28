段宜康飆罵館長「靠北三小」　臉書被網友轟爆

段宜康在臉書發文指出， 2008 年四川大地震，台灣政府捐了新台幣 6 億； 2010 年海地大地震，台灣政府捐了美金 1600 萬；而 2011 年日本大地震，台灣政府也捐了超過 5 億新台幣。他說，現在民進黨政府捐一百萬美金，協助救援非洲伊波拉病毒受害者，「你們這些沒心沒肺的垃圾，是在靠北三小？」

世界衛生大會（ WHA ）拒讓台灣參與，但蔡英文總統仍宣布，將捐 100 萬美元給世界衛生組織，協助伊波拉病毒受害者。「館長」陳之漢質疑台灣被當「凱子」捐錢，引來民進黨立委段宜康在臉書回嗆「你們這些沒心沒肺的垃圾，是在靠北三小？」瞬間引發網友怒火，臉書被轟爆。

此文一出，立刻引來眾怒， 15 小時內有近 4500 則留言：「內憂外患，不治內還想對外? 為什麼讀書可以讀成這樣，真不懂你在靠北三小，可以打掉重練回去讀書了。立委真的不適合你。」「你這小丑要笑死人了，國內弱勢不幫忙，都是民間在幫忙，你說他們沒心沒肺，請問你個人又捐了多少，拿納稅人的錢裝大方」、「 3000 萬拿去買玉荷包不知可以贊助多少台灣農民！」「連旁聽都沒辦法，捐三千萬買個面子，真是不要臉！轉移蔡英文中午嘻皮笑臉賣玉荷包，傍晚就被斷交，完全沒有掌握國際狀況的無能事實。」

另也有不少網友認為段宜康身為立委，不但沒有以身作則，甚至態度傲慢：「段委員身為政府官員的傲慢真是讓我大開眼界。」「垃圾政客～作爲公眾人物～出口成章是在靠北三小！輕重緩急你懂嗎？比起國外的病毒受害者～你知道國內有更多需要幫助的弱勢族群嗎？」「身為執政者，請先檢討自己，是民進黨完全執政，請別推託自己該負的責任；你是立法委員，是民選，不是官派，請對得起投票給你的普羅大眾，發言前請先有是非再有立場！」