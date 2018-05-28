NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健廚衛問達人粉樂 NOW
即時跑馬燈邵雨薇、吳思賢穿上卡哇依學生服韓粉有福了　人氣女團暑假攻蛋什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
生活

段宜康飆罵館長「靠北三小」　臉書被網友轟爆

生活中心／綜合報導2018/05/28 11:32
▲段宜康飆罵館長「靠北三小」，臉書被網友轟爆。（資料照片／邱明玉攝）
▲段宜康飆罵館長「靠北三小」，臉書被網友轟爆。（資料照片／邱明玉攝）

世界衛生大會（ WHA ）拒讓台灣參與，但蔡英文總統仍宣布，將捐 100 萬美元給世界衛生組織，協助伊波拉病毒受害者。「館長」陳之漢質疑台灣被當「凱子」捐錢，引來民進黨立委段宜康在臉書回嗆「你們這些沒心沒肺的垃圾，是在靠北三小？」瞬間引發網友怒火，臉書被轟爆。

段宜康在臉書發文指出， 2008 年四川大地震，台灣政府捐了新台幣 6 億； 2010 年海地大地震，台灣政府捐了美金 1600 萬；而 2011 年日本大地震，台灣政府也捐了超過 5 億新台幣。他說，現在民進黨政府捐一百萬美金，協助救援非洲伊波拉病毒受害者，「你們這些沒心沒肺的垃圾，是在靠北三小？」

此文一出，立刻引來眾怒， 15 小時內有近 4500 則留言：「內憂外患，不治內還想對外? 為什麼讀書可以讀成這樣，真不懂你在靠北三小，可以打掉重練回去讀書了。立委真的不適合你。」「你這小丑要笑死人了，國內弱勢不幫忙，都是民間在幫忙，你說他們沒心沒肺，請問你個人又捐了多少，拿納稅人的錢裝大方」、「 3000 萬拿去買玉荷包不知可以贊助多少台灣農民！」「連旁聽都沒辦法，捐三千萬買個面子，真是不要臉！轉移蔡英文中午嘻皮笑臉賣玉荷包，傍晚就被斷交，完全沒有掌握國際狀況的無能事實。」

另也有不少網友認為段宜康身為立委，不但沒有以身作則，甚至態度傲慢：「段委員身為政府官員的傲慢真是讓我大開眼界。」「垃圾政客～作爲公眾人物～出口成章是在靠北三小！輕重緩急你懂嗎？比起國外的病毒受害者～你知道國內有更多需要幫助的弱勢族群嗎？」「身為執政者，請先檢討自己，是民進黨完全執政，請別推託自己該負的責任；你是立法委員，是民選，不是官派，請對得起投票給你的普羅大眾，發言前請先有是非再有立場！」

關鍵字段宜康世界衛生大會蔡英文民進黨靠北三小館長伊波拉病毒
頭刺「臺灣」兩字　竟遭大陸人圍毆電商福貓團購　虛實整合逆勢成長

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan