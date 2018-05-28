北市小六生英語體檢 逾2成未達畢業應有能力

（中央社記者許秩維台北28日電）台師大團隊針對北市小學生進行「英語能力體檢」，發現英文詞彙、聽力和閱讀都有逾2成小六生未達國小畢業應有能力，文法句型更有逾5成小六生未達畢業應有能力。
台北市於87學年度自國小三年級起實施每週2節課的英語教學，91學年度更向下延伸至國小一年級，目前每週授課時數為低年級2小時，中、高年級3小時。台灣師範大學今天舉行研究成果發表記者會，公布台北市小學生英語能力體檢結果。
台灣師範大學副校長宋曜廷表示，學習是有階層性和延續性，近幾年大學學測都有上萬人英文寫作或翻譯拿零分，約占整體考生的1至2成，英文0至5級分人數更超過2成，這些問題並非到高中才顯現，可能國中小階段就已出現學習落差。
為檢視小學生學習狀況，台師大邁向頂尖大學計畫辦公室研發「英語能力診斷及認證系統」，涵蓋英文詞彙、文法句型、聽力理解及閱讀理解等項目，並於民國105年6月與106年6月針對小六應屆畢業生施測，總施測人次為1萬48人次。
施測結果顯示，12%小六生在英文詞彙項目未達小四程度，25%未達小六程度；文法句型方面，18%小六生未達小四程度，54%未達小六程度；聽力結果有6%小六生未達小四程度，21%未達小六程度；閱讀理解上，29%小六生未達小六程度。
宋曜廷表示，從英語能力體檢結果來看，文法句型有超過5成學生未達國小畢業應有能力，其他3個項目也有超過2成學生未達國小畢業應有能力，這意味若無適當的教學介入，有一群孩子很可能進國中就處於落後狀態，最後完全放棄學習。
宋曜廷也建議地方政府應增加英語教學時數，否則學生學習成就可能從常態分布變成雙峰現象，學習成就高跟低的人變多，中間的人反而變少，這樣將造成老師教學的困難；老師教學方法應同時重視基本技能和溝通，畢竟學生如果連基本的單字或文法句型都不會，就很難進行外語溝通。
為避免介入太晚的遺憾，宋曜廷也建議運用診斷系統及早監控，各年級應有通過各項語言技能（聽說讀寫）的門檻，運用精密的診斷系統把關，診斷結果提供家長、學生、教師和主管機關參考，給予適時且適當的教學介入，才能逐步消弭學習成就落差。（編輯：吳佳穎/管中維）1070528