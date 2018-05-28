NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈邵雨薇、吳思賢穿上卡哇依學生服韓粉有福了　人氣女團暑假攻蛋什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

北市小六生英語體檢 逾2成未達畢業應有能力

中央社2018/05/28 11:32
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者許秩維台北28日電）台師大團隊針對北市小學生進行「英語能力體檢」，發現英文詞彙、聽力和閱讀都有逾2成小六生未達國小畢業應有能力，文法句型更有逾5成小六生未達畢業應有能力。

台北市於87學年度自國小三年級起實施每週2節課的英語教學，91學年度更向下延伸至國小一年級，目前每週授課時數為低年級2小時，中、高年級3小時。台灣師範大學今天舉行研究成果發表記者會，公布台北市小學生英語能力體檢結果。

台灣師範大學副校長宋曜廷表示，學習是有階層性和延續性，近幾年大學學測都有上萬人英文寫作或翻譯拿零分，約占整體考生的1至2成，英文0至5級分人數更超過2成，這些問題並非到高中才顯現，可能國中小階段就已出現學習落差。

為檢視小學生學習狀況，台師大邁向頂尖大學計畫辦公室研發「英語能力診斷及認證系統」，涵蓋英文詞彙、文法句型、聽力理解及閱讀理解等項目，並於民國105年6月與106年6月針對小六應屆畢業生施測，總施測人次為1萬48人次。

施測結果顯示，12%小六生在英文詞彙項目未達小四程度，25%未達小六程度；文法句型方面，18%小六生未達小四程度，54%未達小六程度；聽力結果有6%小六生未達小四程度，21%未達小六程度；閱讀理解上，29%小六生未達小六程度。

宋曜廷表示，從英語能力體檢結果來看，文法句型有超過5成學生未達國小畢業應有能力，其他3個項目也有超過2成學生未達國小畢業應有能力，這意味若無適當的教學介入，有一群孩子很可能進國中就處於落後狀態，最後完全放棄學習。

宋曜廷也建議地方政府應增加英語教學時數，否則學生學習成就可能從常態分布變成雙峰現象，學習成就高跟低的人變多，中間的人反而變少，這樣將造成老師教學的困難；老師教學方法應同時重視基本技能和溝通，畢竟學生如果連基本的單字或文法句型都不會，就很難進行外語溝通。

為避免介入太晚的遺憾，宋曜廷也建議運用診斷系統及早監控，各年級應有通過各項語言技能（聽說讀寫）的門檻，運用精密的診斷系統把關，診斷結果提供家長、學生、教師和主管機關參考，給予適時且適當的教學介入，才能逐步消弭學習成就落差。（編輯：吳佳穎/管中維）1070528

吳釗燮：史瓦帝尼不屑中國喊話iPhone傳明年跟進多鏡...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan