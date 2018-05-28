北市小六生英語體檢 逾2成未達畢業應有能力

（中央社記者許秩維台北28日電）台師大團隊針對北市小學生進行「英語能力體檢」，發現英文詞彙、聽力和閱讀都有逾2成小六生未達國小畢業應有能力，文法句型更有逾5成小六生未達畢業應有能力。

台北市於87學年度自國小三年級起實施每週2節課的英語教學，91學年度更向下延伸至國小一年級，目前每週授課時數為低年級2小時，中、高年級3小時。台灣師範大學今天舉行研究成果發表記者會，公布台北市小學生英語能力體檢結果。

台灣師範大學副校長宋曜廷表示，學習是有階層性和延續性，近幾年大學學測都有上萬人英文寫作或翻譯拿零分，約占整體考生的1至2成，英文0至5級分人數更超過2成，這些問題並非到高中才顯現，可能國中小階段就已出現學習落差。