疑似「分手信」曝光　分屍男生前駁「軟禁說」指錯在女友

據了解，黃女失蹤多日後，她的哥哥曾在臉書社團「爆料公社」中發文盼網友協尋，文中焦急寫下「手機完全關機，中華電信也無法定位」，並提到妹妹有位朱姓男友，且曾傳訊透露「男友有很多問題、大概快分手了」，他懷疑妹妹可能遭到朱男限制自由、軟禁。朱男於 26 日也在爆料公社發文澄清「我從來就沒有對她兇！沒有對她暴力！更沒有限制她的自由！是她一直想要來找我，一直抓著我綁著我，我每天都很忙碌。因為她，我什麼事情都耽擱了。」

悚！新北市板橋區發生駭人分屍案， 28 歲的朱姓男子疑似與台大畢業的黃姓女友爭吵，將她殺害後分屍裝進 7 包塑膠袋內，朱男今（ 28 ）日上午因畏罪上吊輕生。不過，朱男在輕生前 2 天，曾於臉書 PO 出數張與女友恩愛對話截圖，並曝光女友傳來的「分手信」，意圖為自己辯駁，將錯指向女友。此外，有網友爆料，朱男身分已婚，還對妻子不斷家暴。

朱男說，他與黃女認識不到 2 個月，且是利用交友軟體 tinder 認識的「她告訴我她多愛我，多需要我。我曾經請她離開過，但她求我讓她回來，我因為心軟包容她的過去，甚至幫她騙她的父母，說我們認識了 6 個月。」

同時，朱男 PO 出多張與黃女的 LINE 對話截圖，並公開一封疑似由黃女傳來的分手信。黃女在信中提及，自己是很髒很糟糕的婊子，不值得朱男對她這麼好，並表示自己是個骯髒墮落的人，曾經約砲享受短暫被愛的錯覺。

▲疑似黃女生前用 LINE 傳給朱男的分手信。（圖／取自爆料公社網站）

文末，朱男請大家不要只聽一面說詞。不過，有眼尖網友發現，朱男 PO 出的對話截圖中，左上角有「飛航模式」圖樣，認為有可能是朱男為了脫罪而自導自演，分手信或許也是朱男自己掰的，且底下有人留言詢問「女方在哪？」他也不予回應。而朱男說詞與警方及哥哥的說法大有出入，詳細情形仍待警方調查釐清。

此外，昨（ 27 ）日有一名網友在臉書社團「爆料公社」爆料，該名朱姓男子不但已婚且有多項前科，家暴、搶劫、偷竊與種大麻無不含括。該爆料者表示，朱男強迫她姊與他登記結婚，婚後不斷家暴，「打她頭灌她肚子，把她二頭三頭肌打到嚴重瘀青，還不讓我姐去學校」，種種罪刑罄竹難書，令人髮指。



▲朱男與黃女甜蜜恩愛 LINE 對話截圖。（圖／取自爆料公社網站）



▲朱男與黃女甜蜜恩愛 LINE 對話截圖。（圖／取自爆料公社網站）

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