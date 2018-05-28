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響應飢餓30　翰林茶餐飲集團捐款15萬

記者黃文博／台南報導2018/05/28 15:10
▲翰林集團除響應飢餓三十，也愛心捐款15萬元。 （圖／記者黃文博攝，2018.05.28
▲翰林集團除響應飢餓三十，也愛心捐款15萬元。 （圖／記者黃文博攝，2018.05.28

翰林國際茶餐飲集團響應台灣世界展望會第29屆飢餓三十人道救援行動，今（28）日員工體驗飢餓、禁食固體食物12小時，除了邀請員工將一日餐費省下響應捐款以外，該集團並愛心捐款15萬元關懷國內特況家庭，盼望以全體員工的愛溫暖國內特況家庭的心。

翰林國際茶餐飲集團，今年是第二次體驗飢餓12小時，翰林茶館開發部黃政賢經理率領各部門與員工一起宣誓要戰勝飢餓感，為國內特況家庭發聲。

黃政賢表示，飢餓體驗12個小時一下子就能度過的，而和特況家庭迫切的需求相比，他們所遭遇的難關更辛苦、更沈重，也需要更多的愛心傾注、關懷他們。

除了體驗飢餓，該集團還運用寶特瓶製作成簡易拖鞋，要體驗難民生活不便的感受；黃鈞暉經理說，用寶特瓶當作鞋子走路真的很不舒服，而且應該還有很多人沒有鞋子穿，這個體驗讓我覺得我現在的生活真的很幸福。

林惠君主任感謝翰林連續兩年關懷國內特況家庭，她表示，當經濟弱勢家庭遭逢急難變故、家中主要照護者發生意外或患重大疾病時，身處其中的孩子生活頓時跌落谷底，無法擁有正常的三餐和健全的家庭功能，經濟重擔與眼前難關往往會讓孩子和家長對未來失去信心、盼望，他們需要有人及時拉他們一把。

除了捐款外，該集團從6月11日至7月15日將在全台70間翰林茶館、翰林茶棧門市及3間嚮茶直營店設置台灣世界展望會捐款箱，並每售出一份茶食甜點，將提撥5元捐入台灣世界展望會「愛心送餐」服務，關懷國內弱勢兒童的健康成長，透過營養餐點或餐食補助等，幫助孩子不受貧窮影響，在成長關鍵時刻擁有適宜且均衡的營養。

關鍵字翰林飢餓三十黃政賢黃鈞暉
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