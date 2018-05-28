響應飢餓30　翰林茶餐飲集團捐款15萬

黃政賢表示，飢餓體驗12個小時一下子就能度過的，而和特況家庭迫切的需求相比，他們所遭遇的難關更辛苦、更沈重，也需要更多的愛心傾注、關懷他們。

翰林國際茶餐飲集團響應台灣世界展望會第29屆飢餓三十人道救援行動，今（28）日員工體驗飢餓、禁食固體食物12小時，除了邀請員工將一日餐費省下響應捐款以外，該集團並愛心捐款15萬元關懷國內特況家庭，盼望以全體員工的愛溫暖國內特況家庭的心。

除了體驗飢餓，該集團還運用寶特瓶製作成簡易拖鞋，要體驗難民生活不便的感受；黃鈞暉經理說，用寶特瓶當作鞋子走路真的很不舒服，而且應該還有很多人沒有鞋子穿，這個體驗讓我覺得我現在的生活真的很幸福。

林惠君主任感謝翰林連續兩年關懷國內特況家庭，她表示，當經濟弱勢家庭遭逢急難變故、家中主要照護者發生意外或患重大疾病時，身處其中的孩子生活頓時跌落谷底，無法擁有正常的三餐和健全的家庭功能，經濟重擔與眼前難關往往會讓孩子和家長對未來失去信心、盼望，他們需要有人及時拉他們一把。

除了捐款外，該集團從6月11日至7月15日將在全台70間翰林茶館、翰林茶棧門市及3間嚮茶直營店設置台灣世界展望會捐款箱，並每售出一份茶食甜點，將提撥5元捐入台灣世界展望會「愛心送餐」服務，關懷國內弱勢兒童的健康成長，透過營養餐點或餐食補助等，幫助孩子不受貧窮影響，在成長關鍵時刻擁有適宜且均衡的營養。