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中市議員憂校園飲用水　市府：充足衛生續汰舊換新

記者柳榮俊／台中報導2018/05/28 16:00
▲議員要求教育局提供校園安全無虞的飲用水（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.28)
▲議員要求教育局提供校園安全無虞的飲用水（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.28)

最近天氣高溫炎熱，校園飲用水設置數量及衛生安全等問題，台中市議員邱素貞、翁美春、蕭隆澤、陳淑華等人今(28)日教育文化業務質詢時表示，台中市還有5所學校沒有自來水引用，要求教育局提供校園安全無虞的飲用水。教育局長彭富源表示，107年度教育局編列近千萬元經費，將優先針對101年前所購置飲水機數量較多的學校進行汰換；沒有自來水的國小，教育局也將補助經費，協助學校購置RO逆滲透飲水機。

議員邱素貞表示，台北市自2016年8月1日實施瓶裝水退出校園，在缺乏配套措施的情況下，造成學童下課排隊裝水狀況。

台中市國中小、高中共有321所，學生數25萬、飲水機共有9,053台，平均每所學校擁有約28台飲水機，將近28人使用一台飲水機，邱素貞關心台中市校園飲水機設置數量及學童飲水機衛生品質檢測、保養維護等問題。

翁美春也說，各國中小、高中體育課時間都是在戶外教學，近日天氣炎熱，容易造成孩童中暑，希望教育局呼籲校園老師，視情況讓學生到陰涼處活動。

教育局長彭富源表示，台中市國中小、高中共有321所，學生數25萬、飲水機共有9,053台。老師們向小朋友宣導自備水壺，而我們的飲水機是煮沸式的，老師們都會用大水壺儲水提早因應，可降低飲用水溫度，目前抽查的狀況是，校園中的小朋友沒有排隊情形。

彭富源表示，教育局隨機抽測學校，目前學校均依規定每月檢測；而飲水機使用年限五年即可更換，但有些班級維護得當，因此班級飲水機數會超過兩台，但依然強制使用十年就得更換，107年度教育局編列近千萬元經費，讓學校按部就班汰舊換新飲水機。

此外，議員表示，目前和平區平等國小、太平區黃竹國小、新社區中和國小、新社區福民國小及新社區大林國小等5校仍沒有自來水，議員們要求落實飲用水檢測，以維護學童安全。

彭富源強調，107年度教育局編列近千萬元經費，將優先針對101年前所購置飲水機數量較多的學校進行汰換；和平、太平、新社區等沒有自來水的5所國小，教育局將補助學校配置RO逆滲透飲水機，且目前5校的飲用水水質檢測結果均為合格，未來將持續督導學校落實飲用水管理及檢測，確保學生健康。

關鍵字飲用水飲水機瓶裝水
疑要債起衝突　上門討債者反遭擊斃潭子幼兒園管理缺失　將懲處改善

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