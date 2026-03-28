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2月工作日少「機車銷量成績表現衰退」！光陽拉大跟山葉差距

總領牌數為4萬4818輛，較上月下滑22.6%

不過隨著光陽的新K1 特仕版銷量站穩，2月之間的差距已經有拉大，光陽壓力也相對較小。

▲光陽新K1 特仕版上市後熱銷開出紅盤，讓光陽市佔率又跟山葉拉大差距，壓力相對較小。（圖/光陽提供）

光陽機車不騎GP125、大地名流了！車主新寵「新K1 特仕版」崛起

不僅先在今年1月銷售榜單中直接新進榜，掛牌2753台直接殺進月銷量第五的位置；接著2月又掛牌2669台，排名又向上提升2名來到第3名

▲光陽新K1 特仕版從去年12月上市之後，今年1月以及2月銷售量接連開出紅盤，排名已經上升到第三名，衝擊山葉勁戰七代以及三陽全新迪爵地位。（圖/光陽提供）

唯獨新K1 特仕版一支獨秀，且銷量真的是相當不錯，也為光陽在新的年度開出紅盤，期待今年的銷售表現。

「新K1 特仕版」連續2個月賣翻！車款特色、售價、車主評價一次看

不僅是破天荒同價，且都有1級省油效能，官方現在還有做優惠活動到3月底，搭配汰舊換新，最低直購價只要60500元。