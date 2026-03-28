光陽終於有新車進榜了！過去機車市場一直都被三陽SYM制裁，光陽雖然也有主力車型像是大地名流、新豪邁、GP125等車款銷售，但已經許久未能單月銷售進榜前五名，反而是老三「Yamaha山葉」有Jog 125、最新勁戰七代撐腰。如今最新2月銷售成績出爐，光陽靠著「新K1 特仕版」直接殺上排行榜第三名的位置，而且已經是連續兩個月上榜，不少車主對該車評價非常高，聲量相當不錯！
2月工作日少「機車銷量成績表現衰退」！光陽拉大跟山葉差距
根據《U-Car》報導，2月份適逢農曆春節以及228連假，整個工作天數只有14天，整體銷量對比1月有明顯下滑趨勢，總領牌數為4萬4818輛，較上月下滑22.6%；如果跟去年同期相比的話，則是有24.4%的退步。
在市佔率部分，龍頭依舊是三陽SYM，單月賣出1萬9195台，市佔率42.8%；第二名則為光陽Kymco，2月銷量為1萬1376輛，市佔率25.4%；季軍則是山葉Yamaha，單月賣出9648台，市佔率21.5%。原本過去幾個月因為山葉勁戰七代賣到嚇嚇叫，拉近跟光陽市佔率差距，不過隨著光陽的新K1 特仕版銷量站穩，2月之間的差距已經有拉大，光陽壓力也相對較小。
光陽機車不騎GP125、大地名流了！車主新寵「新K1 特仕版」崛起
過去提到光陽的機車，大家多數都會想到昔日國民神車GP125、大地名流車系等，但現今車主們的新寵「新K1 特仕版」在推出之後廣受好評，不僅先在今年1月銷售榜單中直接新進榜，掛牌2753台直接殺進月銷量第五的位置；接著2月又掛牌2669台，排名又向上提升2名來到第3名，只輸給山葉的「勁戰七代」以及三陽的國民神車「全新迪爵125」。
新K1 特仕版的熱銷對光陽來說非常重要，因為在去年光陽除了大地名流車系以及GP125分別擠進年度熱銷車款第6名及第8名外，光陽其他機車都不在榜內，今年1月、2月更是不見這兩台車蹤影，唯獨新K1 特仕版一支獨秀，且銷量真的是相當不錯，也為光陽在新的年度開出紅盤，期待今年的銷售表現。
「新K1 特仕版」連續2個月賣翻！車款特色、售價、車主評價一次看
光陽這輛「新K1 特仕版」有分成125cc及150cc版本兩種，主打的就是高CP值「國民機車路線」，不僅是破天荒同價，且都有1級省油效能，官方現在還有做優惠活動到3月底，搭配汰舊換新，最低直購價只要60500元。在配備部分，搭載同級唯一標配「前後雙碟煞」與「雙槍後避震」；頭燈升級Class D飛利浦LED燈；儀表板採用全新智慧液晶螢幕；755mm親民低座高搭配38.6L超大車廂，被車主們譽為又一台俗又大碗的好車。
仔細查看「新K1 特仕版」最新評價，不少入手車主表示「現在超級爆單，我也等了快20天才拿到車喔，真的很好騎而且便宜又大碗」、「雖然打到自家的國民神車，但是我必須說真的賣翻了，非常好騎高CP值」、「這台車準備要來終結全新迪爵125王朝的，CP值非常高」、「1月16剛牽到車，從宜蘭騎回台北覺得很好騎，置物空間真的讓人驚艷，非常好放」。只能說，如果你今年想要換一台機車的話，這台新K1 特仕版也許是你不錯的選擇哦！
資料來源：《U-Car》、光陽官網
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根據《U-Car》報導，2月份適逢農曆春節以及228連假，整個工作天數只有14天，整體銷量對比1月有明顯下滑趨勢，總領牌數為4萬4818輛，較上月下滑22.6%；如果跟去年同期相比的話，則是有24.4%的退步。
在市佔率部分，龍頭依舊是三陽SYM，單月賣出1萬9195台，市佔率42.8%；第二名則為光陽Kymco，2月銷量為1萬1376輛，市佔率25.4%；季軍則是山葉Yamaha，單月賣出9648台，市佔率21.5%。原本過去幾個月因為山葉勁戰七代賣到嚇嚇叫，拉近跟光陽市佔率差距，不過隨著光陽的新K1 特仕版銷量站穩，2月之間的差距已經有拉大，光陽壓力也相對較小。
過去提到光陽的機車，大家多數都會想到昔日國民神車GP125、大地名流車系等，但現今車主們的新寵「新K1 特仕版」在推出之後廣受好評，不僅先在今年1月銷售榜單中直接新進榜，掛牌2753台直接殺進月銷量第五的位置；接著2月又掛牌2669台，排名又向上提升2名來到第3名，只輸給山葉的「勁戰七代」以及三陽的國民神車「全新迪爵125」。
「新K1 特仕版」連續2個月賣翻！車款特色、售價、車主評價一次看
光陽這輛「新K1 特仕版」有分成125cc及150cc版本兩種，主打的就是高CP值「國民機車路線」，不僅是破天荒同價，且都有1級省油效能，官方現在還有做優惠活動到3月底，搭配汰舊換新，最低直購價只要60500元。在配備部分，搭載同級唯一標配「前後雙碟煞」與「雙槍後避震」；頭燈升級Class D飛利浦LED燈；儀表板採用全新智慧液晶螢幕；755mm親民低座高搭配38.6L超大車廂，被車主們譽為又一台俗又大碗的好車。