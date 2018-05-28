不辭了！陳景峻留任北市副市長

民進黨選對會今（ 28 ）日宣布提名民進黨立委姚文智為北市長候選人，先前傳出具民進黨籍的現任台北市副市長陳景峻將在本周請辭，不過陳景峻發表最新聲明指出，「在思考之後，我選擇留下，留下才是責任的承擔。」

陳景峻表示，自 1992 年受前主席許信良以清廉勤政愛鄉土」號召加入民主進步黨，參選三重市長，開啟從政歷程， 24 年來戮力從公，受黨栽培擔任 2 屆市長、 3 屆立委和政院祕書長，盡心盡力，從不敢忘卻「清廉勤政愛鄉土」的從政初衷。

陳景峻指出， 2014 年民進黨與柯文哲「白色力量」合作，不但取得首都執政權，更以此基礎，奠定了 2014 年地方選戰與 2016 中央選戰的全面勝利。2016 年柯文哲邀請他擔任副市長，除市政業務之外，更委以「白綠橋梁」的溝通管道，協助市長協調中央與地方政策議題，也在政治上協助市長與民進黨的良性互動。