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政治

不辭了！陳景峻留任北市副市長

記者邱明玉 / 台北報導2018/05/28 16:08
▲台北市副市長陳景峻發表最新聲明指出，「在思考之後，我選擇留下，留下才是責任的承擔。」（圖／NOWnews資料照）
▲台北市副市長陳景峻發表最新聲明指出，「在思考之後，我選擇留下，留下才是責任的承擔。」（圖／NOWnews資料照）

民進黨選對會今（ 28 ）日宣布提名民進黨立委姚文智為北市長候選人，先前傳出具民進黨籍的現任台北市副市長陳景峻將在本周請辭，不過陳景峻發表最新聲明指出，「在思考之後，我選擇留下，留下才是責任的承擔。」

陳景峻表示，自 1992 年受前主席許信良以清廉勤政愛鄉土」號召加入民主進步黨，參選三重市長，開啟從政歷程， 24 年來戮力從公，受黨栽培擔任 2 屆市長、 3 屆立委和政院祕書長，盡心盡力，從不敢忘卻「清廉勤政愛鄉土」的從政初衷。

陳景峻指出， 2014 年民進黨與柯文哲「白色力量」合作，不但取得首都執政權，更以此基礎，奠定了 2014 年地方選戰與 2016 中央選戰的全面勝利。2016 年柯文哲邀請他擔任副市長，除市政業務之外，更委以「白綠橋梁」的溝通管道，協助市長協調中央與地方政策議題，也在政治上協助市長與民進黨的良性互動。

陳景峻說， 2 年多來與柯市長的共事期間，每日從清晨七點半晨會開始工作到深夜，休假日也行程滿檔全年無休，中午開會都是同一款鐵盒便當配白開水，跑遍 12 行政區聽取里長建議，即刻解決問題，「清廉勤政愛鄉土」落實在市政推動上。而讓中華民國總統蔡英文站在世大運的舞台上，向全世界發聲，更是「台灣價值」的展現！他在市府工作，每一天都在實踐民主進步黨的政治理念。

陳景峻強調，雖然基於政黨政治的考量，黨必需自提候選人。但他仍然認為惟有「白綠合作」，共組「執政聯盟」才是對台灣最好的選擇。感謝黨中央的充分理解，認為黨員應該「繼續秉持服務市民、推動市政為己任」。所以在思考之後，他選擇留下，留下才是責任的承擔。而且希望繼續推動中央與地方的合作，更希望能夠讓「白綠」之間的基層支持者，化對立為對話。為台灣的美好未來共同努力！

陳景峻最後說，「感謝民主進步黨對我的栽培，更感謝柯市長對我的信任與留任。」

關鍵字陳景峻柯文哲蔡英文許信良民進黨
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