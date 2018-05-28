李佳薇唱〈煎熬〉爆紅　竟被廠商要求不准唱

靠「飆高音爆紅」的李佳薇，時隔兩年推出全新專輯《相反的是》，從收歌到錄製，專輯概念到企劃想法，李佳薇首度全程參與，歌迷可以在這張專輯中，發現意想不到的李佳薇，這也是出道以來，「最李佳薇」的專輯。而〈煎熬〉可以說是李佳薇的代表作品，許多人都希望能現場聽她高歌一曲，不過她卻曾因為歌曲太悲情，被廠商下令不准唱。

李佳薇爆紅作品〈煎熬〉以16度高音，征服歌迷耳朵，讓她一曲成名，不過卻因為這首歌，讓她被罵：「只會飆高音」。〈煎熬〉、〈像天堂的懸崖〉這幾首讓大家記得李佳薇的歌，通常都是比較悲情的歌，因此在熱鬧場合唱歌時，她也覺得有些尷尬，像是在尾牙活動唱〈煎熬〉，曾被廠商說：「不能唱〈煎熬〉」，後來李佳薇用另種方式化解，直接在活動上，開放點歌，她就清唱一小段，滿足員工也沒有得罪廠商。