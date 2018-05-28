NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈運動員常出事　教育環境都無可避免好市多推「降溫神器」　網：省電費什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
娛樂

李佳薇唱〈煎熬〉爆紅　竟被廠商要求不准唱

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/05/28 17:30
▲李佳薇推出新專輯《相反的是》，讓大家看到更多不同「李佳薇」的面向。（圖／Hit Fm聯播網提供, 2018.05.28）
▲李佳薇推出新專輯《相反的是》，讓大家看到更多不同「李佳薇」的面向。（圖／Hit Fm聯播網提供, 2018.05.28）

靠「飆高音爆紅」的李佳薇，時隔兩年推出全新專輯《相反的是》，從收歌到錄製，專輯概念到企劃想法，李佳薇首度全程參與，歌迷可以在這張專輯中，發現意想不到的李佳薇，這也是出道以來，「最李佳薇」的專輯。而〈煎熬〉可以說是李佳薇的代表作品，許多人都希望能現場聽她高歌一曲，不過她卻曾因為歌曲太悲情，被廠商下令不准唱。

李佳薇爆紅作品〈煎熬〉以16度高音，征服歌迷耳朵，讓她一曲成名，不過卻因為這首歌，讓她被罵：「只會飆高音」。〈煎熬〉、〈像天堂的懸崖〉這幾首讓大家記得李佳薇的歌，通常都是比較悲情的歌，因此在熱鬧場合唱歌時，她也覺得有些尷尬，像是在尾牙活動唱〈煎熬〉，曾被廠商說：「不能唱〈煎熬〉」，後來李佳薇用另種方式化解，直接在活動上，開放點歌，她就清唱一小段，滿足員工也沒有得罪廠商。


▲李佳薇〈煎熬〉紅遍海內外，還被翻唱成泰文。（圖／Hit Fm聯播網提供, 2018.05.28）

不過李佳薇覺得：「你請李佳薇來不聽她唱〈煎熬〉要幹嘛」，雖然歌曲總讓人覺得比較「悲傷」，但她也很感謝〈煎熬〉讓她一曲成名。因為唱歌飆高音，飽受「膚淺」罵名的李佳薇覺得，飆高音飆得好聽，這是不容易的事，一開始被罵的時候會難過，但她覺得很多事情不能只看表面，「你只有看到我飆高音，你不知道我背後下了多少功夫」。這次新專輯《相反的是》中，多了許多不同的曲風，有輕快的，也有她的招牌高音歌曲，讓大家看到更多不同「李佳薇」的面向。

關鍵字李佳薇相反的是煎熬
張韶涵遭控棄養　他嘆：全家廢人劈腿孟耿如、莫允雯　周群達說話了

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan