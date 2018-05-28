新北焚化爐拉警報 朱立倫促歲修加速垃圾減量

她說，隨著新店、樹林廠進行整建及3廠輪流停爐歲修，預估每天處理能量的缺口將擴大至500噸以上，可能影響事業廢棄物處理業者，讓業者與員工超過2400個家庭生計受到威脅。

朱立倫答說，焚化爐歲修確實會影響焚化量，將指示環保局加速焚化爐歲修的速度，避免影響垃圾處理的總量；其次，他也呼籲做好源頭減量，尤其目前新北市在家庭垃圾減量方面成效不錯，未來會請環保局與業者協調，進一步做好一般事業廢棄物減量。

環保局簡任技正孫忠偉指出，廢棄物清理法規定縣市環保局焚化廠以處理家戶垃圾的一般廢棄物為優先，若有餘裕則應配合環保署統一調度。

他表示，新北市焚化廠處理量已近飽和，在家戶垃圾外的餘裕，會優先協助轄內的事業廢棄物處理業者，也因此，無法接受中央常態式調度其他縣市家戶垃圾進新北市焚化廠的作法，如遇到焚化廠歲修或整建，情況更形困難。

他強調，在各縣市焚化廠量能紛紛達飽和，處理一般事業廢棄物容量早已不足，新北市早在2年前促請環保署協助向經濟部工業局反映，希望能依廢棄物清理法規定，由工業局負起一般事業廢棄物的處理責任。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070528