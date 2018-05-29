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舒緩旱象　跨區水源調度穩定南部地區供水

記者黃文博／台南報導2018/05/29 11:48
▲南區水資源局自 2017 年 9 月就啟動「南水北調」的水源調度機制。（圖／南區水資源局提供，2018.05.29)
▲南區水資源局自 2017 年 9 月就啟動「南水北調」的水源調度機制。（圖／南區水資源局提供，2018.05.29)

南部地區連日高溫、幾無降雨，為滿足用水需求，經濟部水利署南區水資源局與台水公司自去( 2017 )年 9 月就啟動「南水北調」水源調度機制，取用高屏溪攔河堰的水經大樹坪頂淨水處理後，北送支援台南地區，每日最多可供應 5 萬噸用水。

統計自去年 9 月起，由高雄地區透過水公司清水管線調度支援台南地區水量，累計高達 750 萬噸，相對減輕台南水庫出水量、延長水庫供水時程，是疏緩台南地區旱象的關鍵措施。

台南與高雄地區由於水源供應方式不同，台南地區是水庫型供水地區，高雄則為川流型供水地區，由於區域間供水型態迥異，為有效運用高屏溪河川水源，南水局與台水公司合作自 103 年年初起，透過既有管網系統，將高屏溪剩餘河川水源加壓北送至台南地區，除可有效運用河川水源外，更可減少台南地區水庫供水量，做為緊急或是枯旱時期的備援水源之一。

南水局表示，目前高屏溪流量仍有每秒 20 立方公尺，除水量尚足以供應高雄地區外，南水局持續協調台水公司，北送支援台南地區。南水局表示，由於氣象預報資料顯示，未來降雨還存有極大不確定性，將持續與台水公司、嘉南及高雄農田水利會透過水庫出水的彈性調配、「南水北調」的水源調度及精緻節水灌溉措施等等方式，共同確保南部地區一期稻作順利完成供灌，並以 6 月底前不進入三階限水為管控目標努力。南水局籲請社會大眾共體時艱，養成節約用水好習慣，落實節約用水，以共渡枯旱難關。

關鍵字南水北調南區水資源局台水公司高屏溪河川
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