舒緩旱象　跨區水源調度穩定南部地區供水

南部地區連日高溫、幾無降雨，為滿足用水需求，經濟部水利署南區水資源局與台水公司自去( 2017 )年 9 月就啟動「南水北調」水源調度機制，取用高屏溪攔河堰的水經大樹坪頂淨水處理後，北送支援台南地區，每日最多可供應 5 萬噸用水。

統計自去年 9 月起，由高雄地區透過水公司清水管線調度支援台南地區水量，累計高達 750 萬噸，相對減輕台南水庫出水量、延長水庫供水時程，是疏緩台南地區旱象的關鍵措施。

台南與高雄地區由於水源供應方式不同，台南地區是水庫型供水地區，高雄則為川流型供水地區，由於區域間供水型態迥異，為有效運用高屏溪河川水源，南水局與台水公司合作自 103 年年初起，透過既有管網系統，將高屏溪剩餘河川水源加壓北送至台南地區，除可有效運用河川水源外，更可減少台南地區水庫供水量，做為緊急或是枯旱時期的備援水源之一。