吳茂昆請辭獲准　綠委震驚且遺憾

教育部長吳茂昆請辭獲准，立法院教育及文化委員會、民進黨立委吳思瑤29日表示，對於教長請辭，她很震驚且遺憾，立法院即將休會，希望在休會期間，能嚴謹找一位新教長，才對得起教育百年大計的精神。

吳思瑤說，她很震驚且遺憾，針對整個內閣來講，教育是百年大計，教育部長一直更迭，不利於教育政策推動，立法院即將休會，臨時會也沒有教育部重要的案子，希望內閣利用休會時間，在開議前慎選一個能順利推展教育政策的教長。

吳思瑤指出，她能理解在前教長潘文忠請辭後，當時因為是在立法院會期中，有很多預算和法案，需要新教長負責推動，所以臨時找了吳茂昆上陣，現在沒有會期中的壓力，她也寧可不要有時間壓力，能周延選擇新教長，才能穩定教育政策的推動。