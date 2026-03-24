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民眾黨籍立委李貞秀國籍爭議持續延燒，今（23）日在立法院質詢陸委會主委邱垂正遭拒絕，最後是由同黨立委陪同、透過召委廖先翔當「傳聲筒」代為發問，還形容台北市議員鍾小平「那條狗，我都說他是狗…不配當人」。李貞秀就任立委後，至今無法質詢，深夜她突然開直播，面對鏡頭情緒崩潰狂哭，雙眼紅腫、數度哽咽擦淚，劈頭就罵鍾小平造謠「我罵他狗，現在輿論都罵我」。直播中李貞秀強烈反擊鍾小平關於「放棄中國戶籍」的指控並激動表示，鍾小平三番兩次造謠，但事實上從未有中配放棄國籍成功過。她強調自己已經講過一百遍「效忠中華民國」，可是鍾小平連狀況都搞不清楚，甚至還提自己的樁腳來抹黑她連戶籍都沒放棄。李貞秀委屈地表示，明明是對方在造謠，但怎麼現在所有輿論竟反過頭來指責她罵人，只求上帝能主持公道。李貞秀指控鍾小平是造謠的壞人，強調「我只不過說他是狗，他造謠給我造成那麼大的困擾」，導致現在的輿論都在罵她很囂張，李貞秀再對著鏡頭嗆聲，「你要看到中配被你們打得很可憐，然後一定要窮困潦倒，然後逆來順受你們才高興、你們才滿意嗎？」