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標準白富美！廖思惟20歲鬆口將接管家族事業

▲孫芸芸（右後）對女兒廖思惟（左後）疼愛有加，母女感情深厚。（圖／廖思惟IG）

不只是微風集團小公主 廖思惟超狂家世曝光

廖思惟從小被富養 手拎YSL精品包被拍

▲廖思惟（如圖）從小被富養，不時分享自己的時尚穿搭、名牌包等等，完全繼承了媽媽的時尚品味。（圖／廖思惟IG ＠trinityliao）

名媛孫芸芸26歲愛女廖思惟從小就遺傳了媽媽的高顏值與時尚氣場，前往澳洲留學的她，時常透過社群平台分享美妝、穿搭與旅遊生活；然而近日卻爆出未婚生子消息，引起外界熱議。廖思惟身為微風小公主，除了遺傳媽媽孫芸芸的美貌以及身材，從小就被富養的她，過去曾PO出童年照，手上拎著一只YSL黑色皮革包，儼然小小貴婦上身，氣場十足。孫芸芸夫妻對女兒疼愛有加，廖思惟在20歲那年脫口「應該會接管家族事業」後，討論度也快速飆升。過去廖思惟長年受到父母的嚴密保護，不曾在媒體前公開亮相，直到2020年在微風集團的尾牙上，她才挽著父親廖鎮漢的手出席露面，正式在台北名流圈曝光。廖思惟不僅是微風集團的小公主，外公還是前太平洋電線電纜集團董事長孫道存、外婆則是元大證券副董事長，家世顯赫的她，8歲生日時，孫芸芸與廖鎮漢就合送一枚2.7萬元的戒指；爺爺廖偉志則送了一對價值5.3萬元的耳環，廖思惟也不時分享自己的時尚穿搭、名牌包等等，完全繼承了媽媽的時尚品味。此外，廖思惟過去曾分享童年照，只見她當時綁著雙馬尾，在精品店內挑選東西，手上還拎著一只YSL黑色皮革包，年紀小小就氣勢十足。