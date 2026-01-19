我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫芸芸女兒廖思惟（如圖）昨日分享自己10年前的照片，其中一張是她露出美背做日光浴時拍攝的。（圖／廖思惟IG@trinityliao）

▲26歲了的廖思惟現在打扮多走成熟、氣質路線。（圖／廖思惟IG@trinityliao）

▲廖思惟（右）跟媽媽孫芸芸（左）同框，看起來比起母女，更像姊妹。（圖／孫芸芸IG＠aimeeyunyunsun）

台灣第一名媛孫芸芸與微風董事長廖鎮漢的女兒廖思惟過去曾在記者會上表示，自己將來應該會接手家業，而微風集團市值保守估計約新台幣40億元，因此廖思惟又被稱作是「40億接班人」。今年將滿26歲的她，目前仍在國外讀書，也經常透過社群跟粉絲分享近況。昨（18）日廖思惟就在IG限時動態發文，貼出自己10年前身穿比基尼的背影照，引發關注。廖思惟遺傳孫芸芸的高級臉加上好身材，IG有16萬粉絲追蹤，她也經常在上面分享自己的日常生活美照，看得出現廖思惟對穿搭很有主見，走簡約、高奢的風格，五官如今也退去稚氣，更加立體、明豔。而廖思惟昨日也跟上近期「回顧2016年照片」的風潮，在IG曬出自己10年前的美照，當時年僅16歲的廖思惟就相當早熟，穿著比基尼在海邊做日光浴；另外兩張照片則是廖思惟以前染頭髮的生活照，她似乎也覺得這個髮色不適合自己，自嘲地說：「這是你們最後一次看到我漂髮。」如今年紀漸長的廖思惟想法也越來越成熟，近年打扮多維持黑色長髮，整個人看起來更加有氣質。而廖思惟就讀的是澳洲邦德大學（Bond University），位於昆士蘭黃金海岸，她休假時也經常返台，還會跟孫芸芸一起拍攝時尚雜誌照，氣場不輸媽媽，將來就算不繼承家業，進軍演藝圈應該也會有很好的發展。況且廖思惟還有一個弟弟，誰能接任微風集團董座，還很難說。