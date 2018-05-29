桃市騎樓整平專案　身障團體輪椅驗收成效

中壢火車站的站前商圈發展日益活絡，但是騎樓空間的順平情況卻讓身障人士寸步難行。桃園市議員梁為超今(29)日就與脊髓損傷基金會和桃園市政府養工處人員一同以身障朋友的角度，用「輪椅」來驗收中壢站前中正路部分騎樓整平工程的成效。

梁為超說，桃園市的騎樓整平專案推動了四年，今天終於有初步的成效，台北市從民國91年開始執行，已經完成了20萬公尺的騎樓整平方案，桃園市目前只推動了700多公尺，中壢的部分大概是400多公尺，今天特別邀請了脊髓損傷協會理事長來到現場實測，看看這次騎樓整平方案到底有沒有符合這些身障朋友的需要。

梁為超表示，今天看到身障朋友行進的過程中，騎樓的路段高高低低、起起伏伏，顯然這個騎樓整平方案還是沒有辦法真正達到身障朋友的需求和標準，在行進的過程當中，有相當吃力的部分、也有相當危險的部分，甚至於有些地方的高低落差讓他們根本就無法通過。梁為超強調，今天我們點出了相當多的缺點，希望養工處能夠積極迅速的改善，未來再開正式的公聽會時，希望也能邀請林理事長到場說明和建言，讓這些店家能夠配合同時也理解這些身障朋友的心情。



▲脊髓損傷基金會董事長林進興說，許多路段的人行道與騎樓之間還是有落差，這一點點的落差就隔絕了身障者的輪椅難以進入到騎樓內。（圖／記者李春台攝 , 2018.05.29）

今天進行實測的脊髓損傷基金會董事長林進興則指出，今天實際走過之後發現幾個問題，首先是騎樓之間有些路段的高低落差太大，造成坡度沒有辦法做成符合安全標準的坡度，再來是騎樓和人行道之間還是有一些落差，「也就是說，當我要從人行道或是斑馬線進到騎樓的空間時，行進的路段也必須是順平無障礙的。」

第三個部分就是管理的問題，林進興說：「像今天我們可以看到，騎樓的空間被許多店家擺設攤車或是商品占用，另外也有許多人在騎樓停放機車或是自行車，也會造成騎樓路段空間成為障礙的情況。」

林進興表示，今天看的站前中正路的路段是第一個順平的工程，相信這個騎樓順平的工程不會去妨礙到店家的生意，所以建議下一段工程要進行之前，可以做兩件事情，第一就是請未來將參與整平方案的店家來到這一段來看一下，讓他們知道做好順平之後其實也蠻漂亮的，第二就是也請一些身障團體可以參與，請他們進行道德勸說，讓店家以及社會大眾知道道路和騎樓的順平對身障者有多麼的重要，「這些事前的準備工作如果做好，我相信下一段的騎樓整平工程一定可以做得更好。」

一路陪同林進興走完全程的桃園市政府養護工程處橋梁隧道科科長謝馥揚說，騎樓整平的第一階段，也就是中正路從中壢火車站一直到延平路為止這段，騎樓本身是順平的，只是在坡度上，受限於這些屋主和店家能夠提供做順平的空間，難免有些地方的坡度會過於陡峭讓身障朋友不方便通過。

謝馥揚指出，這樣的情況經過今天了解了之後，日後如果有新的騎樓整平工程進行，會邀請像是林理事長這樣的身障團體，來做一些道德勸說，畢竟騎樓的部分還是屬於民眾私產的部分，無法完全用公權力去強力執行。因此，後續的工程進行，希望能夠同時借重輿論的壓力、身障團體的道德勸說來說服騎樓路段的屋主，給空間越大，相信一定就可以讓順平的程度越貼近身障朋友的需求。未來騎樓整平工程的優先順序，是以中壢桃園兩個火車站的站前商圈為主。同時也希望能夠盡力爭取工程路段的屋主配合簽下同意書，屋主願意配合的比率越高，工程可以進行的效率將會越好。