資深藝人曹西平29日深夜10點多被發現陳屍家中，享壽66歲，四哥傳奇口頭禪「醜八怪」成絕響。然而回顧曹西平的人生，他自己曾經多次公開悲痛表示自己「沒有家人」，父母離世之後跟4個親兄弟全部鬧翻，除了背負貸款，甚至連自己爸媽過世都是自己在籌備喪禮，成為他心中無法原諒的痛，也在生前表示：「我的遺產絕對不會給曹家人處理，會留給我的乾兒子Jeremy。」曹西平過去曾多次控訴自己「沒有家人」，表示自己家庭在媽媽過世之後一切變調，親兄弟對年事已高的父親也不聞不問，回想當時媽媽過世時，曹西平也曾經在《震震有詞》節目中表示，當年父親名下5棟房產其實都是負債，在利息高達12%的年代，他每月獨自背負14萬9000元的貸款，但手足不僅不聞不問，曹西平悲痛的說：「坦白講，事情很多年了，我還是不太能接受。」曹西平後續處理父親後事之後，，讓他徹底心碎。曹西平也說：「多年來已經跟曹家人沒有任何來往，如果離世，遺產絕對不會給任何姓曹的人處理，由於曹西平終生未婚、膝下無子，根據我國法律繼承順位，單身者的兄弟姐妹為法定繼承人，享有「特留分」保障，針對曹西平不願手足瓜分遺產心願，律師團也有給曹西平建議，隨著曹西平人生落幕，最後遺囑到底怎麼立，是否有達成心願把遺產都留給乾兒子Jeremy，也成為外界關注的焦點。