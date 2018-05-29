大馬力拖船下水儀式　離岸風機建置蓄積能量

台灣港務港勤公司今(29)日上午在高雄港中信造船廠，舉行新世代戰力的第2艘6400匹大馬力拖船下水儀式，為台灣海域事故船舶救助、離岸風機的建置支援蓄積能量。
這艘由中信造船廠所建造的第2艘6400匹大馬力拖船下水儀式，是由台灣港務港勤公司董事長張國明與總經理王派峰共同主持，中信造船公司董事長韓碧祥、總經理韓育霖等人與會。
張國明表示，今天下水的拖船是第2艘同等級多功能拖船，將可強化商船船舶大型化拖帶業務需求，也可增進台灣周邊海域海事救助、離岸風機建置支援能量，有助於建立台灣海事專業化形象與落實政府船艦產業國產化政策。
張國明指出，去年第1艘大馬力拖船加入營運後，展現優異性能，第2艘6400匹大馬力拖船將延續優良規格，是國內自製馬力最大拖船，船長33公尺、寬12公尺、吃水3.8公尺、主機馬力6400匹、最大拖力75噸、航速12節，同樣具備FIFI-1消防能力、外海航儀設備、船艉拖曳絞纜機及吊卸設備。
王派峰則說，預計該船下水加入營運後，除維持港區拖帶能量外，未來拖帶2萬TEU以上的大型商船進出港口更趨安全、外海航行更平穩及具抗風浪性能、節能、高操縱性外，也可為台灣海域事故船舶救助、離岸風機的建置支援蓄積能量，完成「曳船、海難救助、離岸風機支援船舶」多元且完整服務地圖。