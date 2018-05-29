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LINE Labs新登場　iOS版本開放「截圖神器」

記者易皓瑜／台北報導2018/05/29 17:52
▲ LINE 推出全新截圖功能，目前僅限 iOS 用戶至設定中的 LINE Labs 中啟用。（圖／LINE Labs提供）
▲ LINE 推出全新截圖功能，目前僅限 iOS 用戶至設定中的 LINE Labs 中啟用。（圖／LINE Labs提供）

通訊軟體 LINE 今（ 29 ）日推出 iOS 8.7.0 版本更新，用戶可至 LINE Labs 搶先體驗尚在規畫階段、還未正式上線的新功能。首波開啟試用的是相當便利的「聊天截圖」功能，使用者還可直接在 LINE 上自訂截圖範圍。另外同時新增 LINE TODAY 的搜尋功能。  


▲ iOS 用戶長按單則訊息，再點選「截圖」，就可以自由選取要截圖的範圍，還可選擇是否要遮蔽住對話中的大頭貼。（圖／LINE Labs提供）

本次 LINE Labs 搶先推出的試用功能為「聊天畫面截圖」，有別於手機本身的螢幕截圖功能，現在只要在 LINE 中長按單則訊息，就可以截圖單句對話內容，或是一次性擷取很長的畫面。 同時，截圖功能還可以「匿名處理」，只要點選此功能，對話截圖的大頭貼就會自動隱藏。截圖後，用戶還可選擇傳送到其他聊天室或直接存到手機相簿中。 


▲ LINE Labs 的新功能僅限在 iOS 裝置上使用。用戶需先開啟 LINE「設定」，勾選 LINE Labs 後才能體驗新功能。（圖／ LINE Labs 提供）

「 LINE Labs 」顧名思義就是 LINE 正在試驗階段的新功能實驗室，目前僅限在 iOS 裝置上使用。因此使用者若想體驗 LINE Labs 的新功能，需要至 LINE 的「設定」中自行點選啟用。而目前在 LINE Labs 中推出的新功能，由於皆處實驗階段，仍不確定未來是否一定會推出。因此，若想體驗上述「期間限定」的 LINE 功能， 千萬得把握良機。

關鍵字line labs螢幕截圖iosline ios 8.7.0
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