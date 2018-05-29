陳芳語為搶歌受傷　只為唱到「天后」的歌

憑藉著一首〈愛你〉登陸人氣爆紅的陳芳語，以隊長之姿在上周的大陸競賽節目《創造101》中表現亮眼，她與團員李紫婷、吳映香、劉德熙、陳語嫣搭配默契十足，以完美和聲，演唱天后孫燕姿的招牌歌〈逆光〉獲得全場瘋狂好評，導師們各個尖叫喝采，像是張杰就驚呼連連直說：「完全是專業級表演」。

陳芳語身為隊長，以團隊精神出發，在分詞上，讓團員們先唱A段及副歌歌詞，自己再畫龍點睛獨唱，讓節目的代班人Ella直言：「必須要表揚一下芳語，因為她是一個非常有領導能力的人，她在最後Bridge的地方，才唱出聲音來，幾乎把所有的重頭戲，都讓隊友去發揮，她再最後補強！我覺得團隊精神在這邊，展現得非常非常的完美」！