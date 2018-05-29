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娛樂

陳芳語為搶歌受傷　只為唱到「天后」的歌

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/05/29 19:29
▲陳芳語（中）在大陸綜藝節目中，與團員演唱〈逆光〉表現極佳，備受讚賞。（圖／騰訊提供, 2018.05.29）
▲陳芳語（中）在大陸綜藝節目中，與團員演唱〈逆光〉表現極佳，備受讚賞。（圖／騰訊提供, 2018.05.29）

憑藉著一首〈愛你〉登陸人氣爆紅的陳芳語，以隊長之姿在上周的大陸競賽節目《創造101》中表現亮眼，她與團員李紫婷、吳映香、劉德熙、陳語嫣搭配默契十足，以完美和聲，演唱天后孫燕姿的招牌歌〈逆光〉獲得全場瘋狂好評，導師們各個尖叫喝采，像是張杰就驚呼連連直說：「完全是專業級表演」。

陳芳語身為隊長，以團隊精神出發，在分詞上，讓團員們先唱A段及副歌歌詞，自己再畫龍點睛獨唱，讓節目的代班人Ella直言：「必須要表揚一下芳語，因為她是一個非常有領導能力的人，她在最後Bridge的地方，才唱出聲音來，幾乎把所有的重頭戲，都讓隊友去發揮，她再最後補強！我覺得團隊精神在這邊，展現得非常非常的完美」！


▲陳芳語(左)在Coco李玟演唱會後台，遇到偶像孫燕姿，留下合照。（圖／Sharp Music提供, 2018.05.29）

為了搶唱偶像孫燕姿的〈逆光〉，陳芳語在大隊接力搶歌時跌倒受傷，而為什麼非唱〈逆光〉不可？陳芳語覺得這首歌，除了很適合團員發揮之外，原唱孫燕姿更是她的偶像，「所以說甚麼也要搶贏她的歌」。從小在澳洲長大的陳芳語，也因為聽了孫燕姿的〈遇見〉，成為她學中文歌的啟蒙。

神祕雙人樂團演出超震撼　東京歌迷飛來台灣看現場

新人樂團「Vast&Hazy」發行第一張新專輯，開放預購後，隨即空降網路商店暢銷冠軍。Vast&Hazy是由主唱大咖、吉他手易祺，一男一女組成的神祕雙人樂團，成軍7年，在獨立音樂圈默默造成一股旋風。


▲新人團體「Vast&Hazy」發行新專輯，空降誠品、博客來銷售冠軍。（圖／添翼提供, 2018.05.29）

「Vast&Hazy」近期擔任盧廣仲《春季巡迴》演出的開場嘉賓，現場演出震撼力十足，迅速累積大批樂迷支持。「Vast&Hazy」將於7月7日在台北Legacy舉辦專場演唱會，連人在東京的樂迷都說已經買好機票，要飛來看現場演出，展現神祕新團的高人氣，演唱會門票將於5月30日晚上九點全面啟售。

關鍵字陳芳語創造101ella逆光孫燕姿遇見vast&hazy
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