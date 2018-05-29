金曲歌后空降大陸6城市巡演　保持體力祕訣竟是…

昨（28）日彭佳慧先行抵達上海，並在上海書店舉辦媒體分享會，分享自己在音樂事業、家庭生活等方面的心路歷程。被問及作為鐵肺歌后，首次攻進內地6城，大規模巡演，要如何保持體力時，彭佳慧表示：「一定要好好吃飯，並堅持健身，來讓自己的身體能夠保持在最佳狀態」。

金曲歌后彭佳慧（Julia）入圍第29屆金曲獎「最佳國語女歌手」，滿心喜悅的她，為《我想念我自己》世界巡迴演唱會，空降大陸拉開序幕，從7月14日在上海引爆後，將一連於福州、天津、武漢、重慶、南京共6座城市開唱。

街頭藝人羅小白，因為打鼓技巧高超，被粉絲拍下上傳網路，一夕爆紅。5月23日邁入24歲的她，日前舉辦一場生日會，邀請幸運粉絲，和她一起零距離同樂。為了幫偶像慶生，有日本粉絲特地來台參加生日會，甚至還有男粉絲當場單膝下跪，送上鮮花示愛，讓羅小白又驚又喜。



▲羅小白在生日會上，被男粉絲送上鮮花示愛。（圖／上行娛樂提供, 2018.05.29）

除此之外，羅小白4月底赴香港，拍攝影音APP「LUVE」全新節目《貪玩年代》，特地找來香港藝人好友sukie鍾舒祺當導遊。除了吃喝玩樂外，羅小白也以街頭藝人的身分，和香港專業鼓手老師進行音樂交流，三鼓合奏歌神張學友的經典歌曲〈頭髮亂了〉，讓人再次見識到羅小白的打鼓功力。《貪玩年代》從5月21日開始，每周一在「LUVE」播出全新內容。