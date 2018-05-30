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猛吹「水冷扇」省電又涼爽？他崩潰喊：夏季最大騙局！

生活中心／綜合報導2018/05/30 11:37
▲近日天氣炎熱，有網友就去買了一台「水冷扇」來用，不料結果卻讓他痛罵：「根本就是夏季最大騙局！」文中人、物與新聞無關。（示意圖／達志影像 , 2018.5.30）
▲近日天氣炎熱，有網友就去買了一台「水冷扇」來用，不料結果卻讓他痛罵：「根本就是夏季最大騙局！」文中人、物與新聞無關。（示意圖／達志影像 , 2018.5.30）

近來全台氣溫不斷飆升，本月 28 日台北市更出現 38.2 ℃ 的高溫，創下百年來 5 月最高溫紀錄！許多人只想待在家中狂吹冷氣，但又怕電費飆升，於是選擇號稱可省電又超涼的「水冷扇」來降暑；不過 PTT 上一名網友就表示，自己也跟風去買了一台來用，結果「吹出一堆濕氣、風也不涼！」讓他氣得痛罵：「水冷扇根本就是夏季最大騙局！」

這名網友在 PTT 詳述自己的「慘痛經驗」；他寫道，由於近來天氣熱到爆，讓他突然回想起兩、三年前坊間一度火紅的「水冷扇」，決定馬上去買一台來用。廠商到貨後，他立刻放入冰水跟冰塊，接著開始期待電扇吹出冷颼颼的涼風，不料「X！根本他 X 增加一堆濕氣，出來的風也不涼啊！勉強比電風扇涼一點，但基本上超沒效果，關掉之後反而濕氣增加，更濕濕黏黏、超不舒服！」他最後也不禁問道：「水冷扇 484 （是不是）夏季最大的騙局？如果不是還有什麼更婊的？」


網友在 PTT 寫下自己使用「水冷扇」的慘痛經驗。（圖／翻攝自 PTT , 2018.5.30）

這篇 PO 文一出也立刻引發許多網友回應，有人表示：「台灣太潮濕了，只會愈吹愈熱」、「要搭配冷氣一起用！誰叫你單用的」、「就是冷氣的配件而已」、「原理是利用水分蒸發來散熱，濕度低的乾燥地帶有用，有點熱力學常識的都不會買」。

關鍵字水冷扇騙局夏季省電
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