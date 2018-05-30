猛吹「水冷扇」省電又涼爽？他崩潰喊：夏季最大騙局！

近來全台氣溫不斷飆升，本月 28 日台北市更出現 38.2 ℃ 的高溫，創下百年來 5 月最高溫紀錄！許多人只想待在家中狂吹冷氣，但又怕電費飆升，於是選擇號稱可省電又超涼的「水冷扇」來降暑；不過 PTT 上一名網友就表示，自己也跟風去買了一台來用，結果「吹出一堆濕氣、風也不涼！」讓他氣得痛罵：「水冷扇根本就是夏季最大騙局！」

這名網友在 PTT 詳述自己的「慘痛經驗」；他寫道，由於近來天氣熱到爆，讓他突然回想起兩、三年前坊間一度火紅的「水冷扇」，決定馬上去買一台來用。廠商到貨後，他立刻放入冰水跟冰塊，接著開始期待電扇吹出冷颼颼的涼風，不料「X！根本他 X 增加一堆濕氣，出來的風也不涼啊！勉強比電風扇涼一點，但基本上超沒效果，關掉之後反而濕氣增加，更濕濕黏黏、超不舒服！」他最後也不禁問道：「水冷扇 484 （是不是）夏季最大的騙局？如果不是還有什麼更婊的？」