越南茶混低價茶 茶商假冒高山茶被起訴

（中央社記者蘇木春台中30日電）林姓男子進口越南茶混以台灣低海拔茶葉，再添加阿里山、梨山與大禹嶺區茶葉混和製成高檔禮盒，透過電視購物台販賣，調查局接獲檢舉查獲，檢方今天依妨害農工商罪嫌起訴林男。

台灣台中地方法院檢察署今天發布起訴書指出，54歲林姓男子經營台中一家茶葉公司，自民國102年起先向南投縣多家茶廠，以每台斤新台幣90至150元不等價格購入台灣低海拔茶葉，另向蘇姓茶葉商以每台斤50至300元不等價格購入越南產地茶葉。

林男再訂購外包裝印有阿里山茶、梨山茶、大禹嶺茶的真空袋，先將採購的台灣低海拔茶葉與越南茶葉以7到8成的比例混和，再添加阿里山、梨山、大禹嶺等地的高山茶約2至3成，或是直接將越南茶葉直接填充至真空袋內。