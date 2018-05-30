擔心讓苗栗開發受限　「石虎保育自治條例」遭議會退回

為了保護瀕臨絕種的保育類動物「石虎」，苗栗縣政府提出《石虎保育自治條例》草案，規定苗栗縣府及所屬單位在棲地內興辦公共工程開發逾 1 公頃或闢路逾 1 公里，都必須事先向專家諮詢意見。但是遭苗栗縣議員認為，此條例恐讓苗栗縣開發受限，將全案退回研議。

綜合媒體報導，目前全台石虎數量剩不到 500 隻，且有超過 7 成都棲息在苗栗淺山地區。苗栗縣政府遂提出《石虎保育自治條例》，規定未來苗栗縣政府所屬單位，在石虎棲地內興辦公共工程開發逾 1 公頃或道路長度逾 1 公里，應於規畫初期向生態保育專家諮詢，了解開發總體對石虎影響，工程是否需迴避、減量，達到減輕對石虎與其棲地影響。