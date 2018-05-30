影／北港巨人高中衛生護理榜首十連霸　再破全國紀綠

雲林縣北港巨人綜合高中107年度四技二專衛生護理類統測再度揮出全壘打670分以上有 7位同學，650分以上有29位，全國應屆畢業生前9名都在巨人高中，尤其是全國應屆生榜首連續10屆都出現在巨人高中。今年吳翊寧同學再次打破全國北港以總分690分榮登衛生護理類榜首，同學李子瑜〈684.5分〉、周筠庭〈680分〉、蔡依岑〈676分〉、蔡松錡〈674.5分〉、吳織吟〈672分〉、張映慈〈670.5分〉、黃宣瑜〈668分〉、何佳恩〈667分〉榮獲全國前9名，皆可錄取第一志願嘉南藥理大學藥學系及大仁科技大學藥學系的實力，未來都將是醫療界的藥師明星。176位考生，皆可100%考上藥學、護理、醫事類科之科系。



▲醫療界的藥師明星（右起）榜首吳翊寧、李子瑜、周筠庭、周筠庭及蔡依岑。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.30)

校長林山章指出，在107年度四技二專衛生護理類統測，5科考試科目中，拿到4科全國最高分，167位同學報考統測，再次打破全國應屆生紀錄：670分以上有7位同學(106年2位)，650分以上有29位同學(106年12位)：幾乎每2位考生就有1位600分以上。500分以上有167位，96.5%的學生高達500分以上，實屬不易。

學務主任陳清本說，榜首吳翊寧同學住水林鄉，國中時就讀本縣水林國中，父母親都是公務人員，國中時教育會考考得還不錯，可上嘉義女中，但為了考上藥學系未來從事藥師工作，因為藥師工作穩定、待遇佳，不只可幫助病人，也可以服務人群；因深知巨人高中專門在培育藥師的資訊，決定就近入學就讀巨人高中。

吳翊寧說在校三年，晚上都留校自修，能考出這麼好的690分統測成績，非常感謝老師、與同學的共同努力、打拼，營造出這麼棒的讀書氛圍，也很感謝學校提供如此優良的環境，更不忘家人時時在讀書疲累時的加油打氣。



▲吳翊寧同學再次打破全國記錄以總分690分榮登衛生護理類榜首。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.30)

李子瑜表示，有鑑於偏鄉地區的用藥知識不足，希望有機會回饋鄉里鄉，而自己也喜歡藥師的工作，於是與父母親商量選擇藥學系的搖籃巨人高中就讀，父母親很支持也很贊同這個想法與決定。在校三年，每天都留校晚自修，認真地準備課業，這過程真的很辛苦，但當統測成績公布684.5分，深覺在巨人高中的三年努力苦讀，一切都值得了。



▲李子瑜表示，偏鄉地區的用藥知識不足，希望有機會回饋鄉里鄉。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.30)

雙胞胎姊妹周筠庭、周筠恩，因父親的建議與推薦，選擇巨人高中就讀，因為是全國知名的藥學系升學搖籃，也因倆姐妹早已做好人生規劃與目標，一起想進醫院的藥局擔任藥師工作，服務病患。從幼稚園一路到高中就讀都是同班同學，求學生活，姊妹倆個互相扶持、互相鼓勵，再加上學校的課程規劃及老師的細心指導課業，姊妹倆都獲得統測好成績，妹妹周筠庭680分榮獲全國第3名、姊姊周筠恩655分，都可依第一志願錄取嘉南藥理大學藥學系，繼續到大學再當同學。



▲雙胞胎姊妹周筠庭、周筠恩，都獲得統測好成績。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.30)

蔡依岑說因父親是受聘擔任於農作物噴灑農藥的工作，每天都要在大太陽底下辛苦的工作，收入很不穩定，因此希望有一份穩定的工作幫助父親改善家庭，再加上從小就覺得「救人一命的工作」是一件很光榮的事，因此志向希望能在醫院上班。當時國中會考成績只考B，擔心高中會跟不上進度，考不上藥學系當藥師，還好透過學校老師的鼓勵與耐心指導加上學校優質的英文教育環境，英文不再是害怕的科目，才可考出統測英文成績100分，另外數學100分及專業科目一(生物)也都100分，此次更以統測成績676分榮獲全國第4名。



▲蔡依岑同學，英文從國中會考B到統測100分。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.30)

教務主任徐秀慧表示，大部分學生家長都是具有藥學、護理、醫事工作的背景，因此將小孩送到巨人高中就讀，主要是期盼考上藥學、護理、醫事類科系。如今願望成真，真是開心。同學們彼此互道恭喜，互相打氣，很感謝巨人高中師長與同學們一路陪伴指導，特別是他們大都是住宿生，上課、唸書、準備四技二專統測功課都在一起，學生生活皆相互扶持協助，在學業、功課上的努力和老師指導，都使自己學業精進不少，看到彼此在統測成績都有優秀的表現，每個人都為自己也為對方高興，讓人欣慰與欽佩。



▲北港巨人綜合高中，再破全國記綠。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.30)