少棒／國小軟式棒球全國賽　明日嘉義開戰

為積極推展棒球運動發展，鼓勵校際體育交流並廣植運動人口，提升我國學生體適能與運動競技實力，教育部體育署自78學年度起每年舉辦國小棒球聯賽，業培育出無數優秀選手代表國家參與國際賽並榮獲佳績，帶動校園棒球運動風氣；希望透過賽事舉辦，讓學生不再只是看棒球，而是一起來打棒球。

106學年度學生棒球運動聯賽國小軟式組全國總決賽將於明(31)日於嘉義市運三棒球場、博愛國小及興嘉棒球場開打，54隊參賽球隊將爭取6月6日的冠軍戰資格，競奪冠軍榮耀，歡迎對棒球有興趣及熱誠的球迷朋友們，一起進場為這群學生們加油打氣，無法到場的民眾可透過智林體育臺臉書網路直播收看。

106學年度學生棒球運動聯賽國小軟式組縣市賽已於107年1月1日至3月30日期間舉行完畢，共計21縣市246隊報名參加，比去年成長1隊。各縣市共選拔54所學校參加全國賽，全國賽預賽分18組採循環賽制，每組錄取2隊晉級。

本賽事自104學年度起即與世界少年軟式棒球錦標賽代表隊選拔賽進行賽事整合，總教練由各該學年度國小軟式組全國賽參賽球隊優勝隊伍總教練擔任，球員由各該學年度國小棒球聯賽或選拔賽以選訓方式產生，藉此解決學生棒球比賽太多，恐影響學生課業之問題。

為服務無法到場加油之球迷，6月3日至5日於嘉義市運三甲棒球場進行的13場決賽，將由智林體育臺臉書網路直播，6月6日上午11時的季軍戰及下午2時的冠軍戰兩場賽事也首度由緯來體育臺、體育署MOE SPORTS、MOD智林體育臺及中華民國學生棒球運動聯盟臉書粉絲團進行賽事直播，提供最多元頻道轉播。體育署邀請民眾於賽事期間踴躍到球場觀賽，為這些熱愛棒球運動的年輕學子加油打氣，也為我國棒球運動提供支持的力量，相關賽事資訊也可至學生棒球運動聯盟網站或臉書粉絲團查詢。