林逸欣譙渣男「Fuxk You」不嘴軟　網友求被罵

昔日音樂玉女林逸欣，去年與前東家約滿後，一直沒有消息，今（30）日她無預警在YouTube釋出新歌〈Fuxk You〉，正式轉型為獨立歌手，這首歌「尺度」超越以往，林逸欣笑說：「這首歌是寫來想罵醒被男友欺騙的閨密！」事後證明姊妹們的判斷是對的，男生腳踏兩條船，徵兆很多，只是當事人不願相信，後來再聽到這首歌，閨密們彼此都砥礪自己罩子放亮，「渣男快滾開！」

林逸欣沈潛一段時日，她自述這段日子滿怡然自得，也難得有一大段時間可以悉心創作，自從因拍戲意外受傷，恰好也與唱片公司約滿，「忙碌好幾年後，終於有一大段時間是屬於自己的。」她也驚訝：「今天剛好也是我受傷滿一年耶！」她感謝因家人、摯友的照顧與愛，讓自己痊癒，健健康康。林逸欣也開心這段時間彷彿吸飽了養分，「感覺現在有滿滿音樂能量，希望可以把更多作品陸續推薦給粉絲！」