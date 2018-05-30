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娛樂

林逸欣譙渣男「Fuxk You」不嘴軟　網友求被罵

記者吳雨婕／綜合報導2018/05/30 17:57
▲林逸欣發表新歌〈Fuxk You〉。（圖／林逸欣提供 , 2018.05.30）
▲林逸欣發表新歌〈Fuxk You〉。（圖／林逸欣提供 , 2018.05.30）

昔日音樂玉女林逸欣，去年與前東家約滿後，一直沒有消息，今（30）日她無預警在YouTube釋出新歌〈Fuxk You〉，正式轉型為獨立歌手，這首歌「尺度」超越以往，林逸欣笑說：「這首歌是寫來想罵醒被男友欺騙的閨密！」事後證明姊妹們的判斷是對的，男生腳踏兩條船，徵兆很多，只是當事人不願相信，後來再聽到這首歌，閨密們彼此都砥礪自己罩子放亮，「渣男快滾開！」

林逸欣沈潛一段時日，她自述這段日子滿怡然自得，也難得有一大段時間可以悉心創作，自從因拍戲意外受傷，恰好也與唱片公司約滿，「忙碌好幾年後，終於有一大段時間是屬於自己的。」她也驚訝：「今天剛好也是我受傷滿一年耶！」她感謝因家人、摯友的照顧與愛，讓自己痊癒，健健康康。林逸欣也開心這段時間彷彿吸飽了養分，「感覺現在有滿滿音樂能量，希望可以把更多作品陸續推薦給粉絲！」


▲林逸欣自從拍戲受傷後，沉寂一段時日，近來終於復出推出新歌。（圖／林逸欣提供 , 2018.05.30）

林逸欣因為身邊好友感情變質，姊妹們耳提面命，卻還執迷不悔，因此心急之下，寫出了這首風格迥異於以往的〈Fuxk You〉，想藉歌重重打醒好姐妹，趕緊離開渣男。此外，林逸欣也在MV裡演技大爆發，一人分飾兩角，分別是正宮和小三，反差極大但詮釋得層次分明，被同事開玩笑說：「要報金馬獎嗎？妳又該接戲了啦！」

網友看到歌曲MV後反應相當熱烈，紛紛留言：「跟之前風格差異好大，但我喜歡，加油！」、「好甜美的fuck you，我也是醉了～」、「求你罵罵我！」


▲林逸欣新歌大罵渣男。（圖／林逸欣提供 , 2018.05.30）

關鍵字林逸欣
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