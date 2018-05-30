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超聰明糖尿病警報犬　靠嗅覺就可以拯救主人

寵毛網2018/05/30 18:03
超聰明糖尿病警報犬　靠嗅覺就可以拯救主人（圖／寵毛網）
超聰明糖尿病警報犬　靠嗅覺就可以拯救主人（圖／寵毛網）

汪星人身為萌界代表，其實還可以身兼許多重責大任，在國外就有服務犬（ Service dog）可提醒主人定時吃藥、情感治療、幫助弱勢族群，在台灣最常見就是導盲犬，而美國還有所謂糖尿病警報犬（Diabetic Alert Dogs of America）的服務，其中有個九歲的小男孩Mason，在五歲那年被驗出患有第一型糖尿病，因為有半天至一天時間都在學校生活，需要有專門的醫療團隊來照護他，幸虧在六歲那年，名為Jellybean的「黃金貴賓犬」（goldendoodle）成為了他的警報犬，讓他受到更妥善的照顧。

九歲的Mason雖患有第一型糖尿病，但還是十分熱愛冰上曲棍球，但糖尿病患者還是要注意不能運動過量，運動前最好先驗血糖，不要獨自運動。

九歲的Mason雖患有第一型糖尿病，但還是十分熱愛冰上曲棍球，但糖尿病患者還是要注意不能運動過量，運動前最好先驗血糖，不要獨自運動。（圖／翻攝自asweetlife.org）

九歲的Mason是可愛又典型的美國小男孩，他熱愛超級英雄，還是曲棍球迷，他在五歲那年被檢測出來患有第一型糖尿病，而糖尿病患者一旦出現低血糖，如果不及時處理，甚至可能有生命危險。Mason的爸爸是消防員；媽媽則是護士，兩人都具有專業的醫護知識，但還是十分苦惱關於兒子的照護問題。

Mason和他的家人的親密合照。

Mason和他的家人的親密合照。（圖／翻攝自asweetlife.org）

因為原本就讀的公立學校並沒有完善的照護制度，他們只好將兒子轉到私立學校好方便讓學校裡專業護士能定時驗血糖、注射胰島素、注意正餐及點心的成分和數量、高低血糖的治療，包括升糖素的注射。

Mason和他服務犬Jellybean。

Mason和他服務犬Jellybean。（圖／翻攝自asweetlife.org）

除了學校的醫護照顧，Mason的爸媽決定聘隻經過專門訓練來幫助糖尿病人的糖尿病警報犬，一旦Mason血糖降至80毫克以下或升至150毫克以上時，Jellybean會提醒Mason和他的家人，或當Mason處於危險之中，Jellybean都會第一時間察覺到。它不僅給了Mason滿滿的溫暖和陪伴，還守護著他的生命，堪稱是最佳好夥伴。

Jellybean會乖乖的躺在Mason的桌子下面，並隨時監控他的身體狀況。

Jellybean會乖乖的躺在Mason的桌子下面，並隨時監控他的身體狀況。（圖／翻攝自diabeticalertdogsofamerica.com）

因為狗狗的嗅覺非常靈敏，專家認為狗狗並不一定是聞出低血糖，而是低血糖所造成的一些變化，研究證實當糖尿病患者正在經歷血糖水平下降時，會產生一種狗能聞到的「揮發性有機化合物（Volatile Organic Compounds）」，簡稱VOC，警報犬會根據病人的血糖水平，提醒低血糖的發生，這些超盡責的警報犬更身兼主人的救命恩人呀！

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關鍵字jellybean服務犬糖尿病警報犬
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