影／日版《那些年》預告曝光　重現多個台版經典場面

台灣賣座愛情電影《那些年，我們一起追的女孩》，贏盡港、台觀眾評價，更捧紅片中男女主角柯震東和陳妍希，日本早前宣布翻拍，由當紅女子組合乃木坂46成員齋藤飛鳥飾演日版沈佳宜，而新進男星山田裕貴就剃頭飾演柯景騰，即將在今年10月上映，今（30）日還公布最新預告和海報。

台版《那些年》故事設定在1994年的台灣，日版《那些年》故事背景則設在2000年的日本，從預告片可見，不少台版的經典場面，包括平溪放天燈、一眾演員並肩排排坐著看海、柯景騰上課打瞌睡遭女主角用原子筆畫制服背部，還有沈佳宜的一句「你真是個大笨蛋！」也都有出現。