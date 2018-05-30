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娛樂

影／日版《那些年》預告曝光　重現多個台版經典場面

娛樂中心╱綜合報導2018/05/30 20:26
▲日版《那些年，我們一起追的女孩》預告。（影片／YouTube，2018.05.30）

台灣賣座愛情電影《那些年，我們一起追的女孩》，贏盡港、台觀眾評價，更捧紅片中男女主角柯震東和陳妍希，日本早前宣布翻拍，由當紅女子組合乃木坂46成員齋藤飛鳥飾演日版沈佳宜，而新進男星山田裕貴就剃頭飾演柯景騰，即將在今年10月上映，今（30）日還公布最新預告和海報。

台版《那些年》故事設定在1994年的台灣，日版《那些年》故事背景則設在2000年的日本，從預告片可見，不少台版的經典場面，包括平溪放天燈、一眾演員並肩排排坐著看海、柯景騰上課打瞌睡遭女主角用原子筆畫制服背部，還有沈佳宜的一句「你真是個大笨蛋！」也都有出現。


▲▼一眾演員並肩排排坐著看海，台版（上圖）日版（下圖）都有出現。（劇照，2018.05.30）

此外，男女主角為成績打賭，男的輸了要剃光頭，女的就要紮馬尾，還有男主角柯景騰為了在女生面前表現自己最強的一面，於學校舉辦一個「自由格鬥賽」，日本版的山田裕貴也被打到爆！

現年只有19歲的齋藤飛鳥，原來是日本緬甸混血兒，目前是日本當紅女子偶像團體乃木坂46主將，在當地超有人氣，而27歲的山田裕貴，2011年拍攝電視劇《海賊戰隊豪快者》出道，7年來曾參演多部電視劇，不過拍電影則是第一次！就不知道大家覺得他跟柯震東，有無相似之處呢？


▲日版《那些年，我們一起追的女孩》海報。（劇照，2018.05.30）

關鍵字那些年，我們一起追的女孩山田裕貴齋藤飛鳥
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