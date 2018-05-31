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攝護腺癌又稱最友善癌症　海福刀治療新選擇

記者林雁茹／台北報導2018/05/31 13:00
▲攝護腺癌又被稱作「最友善的癌症」，患者只要好好的治療，把攝護腺癌當作一種慢性病看待，是可以與癌症和平共存。（圖／ingimage）
▲攝護腺癌又被稱作「最友善的癌症」，患者只要好好的治療，把攝護腺癌當作一種慢性病看待，是可以與癌症和平共存。（圖／ingimage）

台灣男性癌症排行榜中，攝護腺癌發生率占第5位，且每年新增診斷攝護腺癌患者已超過5000例，嚴重威脅中年男性健康。然而，在癌症末期存活率方面，新北市立聯合醫院泌尿科主任周政緯指出，對比病程進展比較快的肺癌或肝癌，一旦晚期發現存活率不超過2年，攝護腺癌的治療隨著醫療科技的進步，即使是晚期發現，也都還有3至5年的存活機會。

周政緯說，攝護腺癌又被稱作「最友善的癌症」，患者只要好好的治療，把攝護腺癌當作一種慢性病看待，是可以與癌症和平共存，患者不必太過絕望。目前，攝護腺癌在治療上，有很多武器可以運用。以第1、2期來說，當癌細胞尚未轉移、侵犯到其他器官時，可以選擇傳統手術、放射線、海福刀或冷凍治療。第3、4期的攝護腺癌，已經轉移到其他器官，則可採用放射線治療或賀爾蒙治療。若不幸已發展到晚期，賀爾蒙治療也失效，則可選擇化學療法，而最新的免疫治療新藥，也可延長腫瘤的控制，增加患者存活時間。

針對攝護腺癌早期治療方面，新北市立聯合醫院近年也引進海福刀治療，周政緯表示，海福刀（HIFU）的原文全名為「High Intensity Focused Ultrasound」其學術名稱實為「高能聚焦超音波」，事實上並不是一種刀。他進一步說明，一般我們對於超音波的理解多是應用在診斷，其實超音波達到一定的能量且聚焦在同一個點時，所產生的能量足以將細胞升溫至85度C以上，讓細胞產生凝固性壞死，這就是海福刀的治療原理。

由於攝護腺位處直腸前端，海福刀的超音波探頭可以經由肛門口進去，在電腦的輔助下，利用高能聚焦的超音波產生高熱，破壞癌細胞組織，達到無痛手術。周政緯表示，目前達文西機器手臂手術仍有2至3成的患者於術後產生尿失禁，傳統手術容易觸及攝護腺周邊的性神經，術後有一部分的患者會出現陽痿症狀。至於海福刀手術，術後尿失禁比例相對較低，也可避開可能會影響勃起功能的神經與血管。此外，傳統手術術後病患的導尿管需置放2周以上，海福刀術後導尿管很快就可以拔除，大幅降低生活中的不便。

日常生活中如何預防攝護腺癌？醫師建議可從3大方向著手：（一）首先是家族遺傳，家人有攝護腺癌病史，50歲以上要定期做攝護腺癌篩檢。（二）再來是生活作息，根據研究指出，40至50歲的男性性行為次數如果越低，將來得攝護腺癌的機率會比較高，因此，維持規律的性生活，對預防攝護腺癌有幫助。（三）另外還要注意飲食，避免高油脂飲食，多攝取含有茄紅素、硒、維他命E以及黃豆製品。周政緯提醒，雖然海福刀治療攝護腺癌，風險相對較小，恢復期也快，但只適合第1、2期的攝護腺癌，且攝護腺不能腫大，必須在30公克以下，早期發現、早期治療。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字泌尿科攝護腺癌海福刀導尿管周政緯
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