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愛美不分年齡　隱形牙套二次矯正受熟齡青睞

記者凌芸斐／台北報導2018/05/31 09:48
▲有越來越多熟齡族也加入愛美行列，新式隱形牙套拉近了牙齒矯正過程的親和度，配合口腔清潔，讓牙齒維持在最佳狀態。（圖／ingimage）
▲有越來越多熟齡族也加入愛美行列，新式隱形牙套拉近了牙齒矯正過程的親和度，配合口腔清潔，讓牙齒維持在最佳狀態。（圖／ingimage）

誰說只有年輕人注重門面，隨著時代的改變，有越來越多熟齡族也加入愛美的行列。早期傳統牙齒矯正必須戴著閃亮亮的大鋼牙，讓多數年長者或社會人士難以接受，怕被發現「一把年紀了還要整修門面！」隨著近幾年來新式隱形牙套問世，拉近了牙齒矯正過程的親和度，延續5月溫馨孝親月，加上即將迎來的父親節，不少子女陪伴長輩前來牙醫門診殷切諮詢，想送上一口健康好牙盡孝心。

牙齒沒有照顧好、未及時治療，往往日後對健康的危害和付出代價會更大。資深牙醫師吳碧礽近來收治一名50多歲的中年婦女，問診檢查後發現除了牙齒凌亂、缺牙，還有嚴重的牙周病，追溯原因，發現她在青少年時期曾經做過牙齒矯正，但卻因疏於戴矯正維持器，最後索性不戴，導致牙齒開始慢慢移位、凌亂，再加上口腔清潔未落實，如今牙齒問題叢生。

該名婦女不僅回到初次矯正前的暴牙狀態，也因為牙弓凸出造成上下唇無法完全閉合，其中有3顆牙齒問題較大，1顆留不住、未來須植牙，另外2顆需抽神經做根管治療，還因為嚴重的咬合不正，導致部分牙齒歷經嚼食、不斷撞擊出現鬆動，產生牙周病兆。必須先修補完問題牙齒，再進行矯正改善咬合問題，前後估算矯正需花1至2年，後續植牙需半年，2顆假牙也須耗時1、2個月，總計得2、3年光景才能重建一口好牙，可說工程浩大。

所幸隱形矯正美觀又舒適，能不知不覺變美麗，也避開了戴傳統矯正器的尷尬期。隱形矯正利用電腦3D影像設計矯正療程，好處是能明確掌握牙齒移動的過程，吳碧礽強調，當硬體設備齊全，軟體如牙醫師的判斷力也不可或缺，包括透過判讀電腦的數據資料後，再朝向讓病患咬合位置更好、臉型更好看的目標，來進行更多細節的矯正規劃。尤其牙齒矯正須兼顧齒列整齊和美學概念，才能達到醫病雙贏，因此，慎選經驗豐富的牙醫師很重要。

吳碧礽舉例，牙齒矯正好比蓋房子前必須先打地基，地基穩固後房子才能蓋得安全，透過矯正將咬合調整到最佳位置，需要植牙、做牙套的成功率也高，而擁有整齊健康的牙齒，更有利於日後的口腔清潔保養，減少病菌孳生機會。 

最後，吳碧礽提醒，配戴隱形牙套除了進食和刷牙之外，每天至少須戴足22小時，才能確保達到矯正效果，應下定決心為達成美麗的最終目標而努力。牙齒矯正完成後，每晚也應乖乖配戴維持器固定，偷懶不得，如此才能讓牙齒的位置永遠維持在最佳狀態，美麗不打烊。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字牙科隱形牙套矯正器牙齒重建吳碧礽
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