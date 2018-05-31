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張忠謀退休／賢內助張淑芬領軍公益　成社會良善力量

記者許家禎／台北報導2018/05/31 10:35
▲台積電董事長張忠謀退休後將把時間留給自己與家庭。圖為張忠謀與夫人張淑芬出席富比世雜誌慶祝創刊100周年發行特刊號慶祝活動。（圖／資料照片，台積電提供）
▲台積電董事長張忠謀退休後將把時間留給自己與家庭。圖為張忠謀與夫人張淑芬出席富比世雜誌慶祝創刊100周年發行特刊號慶祝活動。（圖／資料照片，台積電提供）

台積電創辦人張忠謀與妻子張淑芬的黃昏之戀羨煞旁人，因為兩人雖過去都各自有過一段婚姻，但最後決定攜手白頭偕老，出席公開場合更是甜蜜蜜。而說張淑芬是賢內助一點也不為過，在家她打理好日理萬機丈夫的身體，對外帶領台積電志工深入台灣各地做公益，不同於其他企業，董娘親自出馬，堅持協助得實際用在「對」的地方，讓大家不禁豎起大拇指稱讚！

雖然掌管市值超過6兆元的台積電，但創辦人張忠謀沒有把所有時間都放在工作上，反而時常告訴員工、年輕人，每周工作不要超過50個小時，要把時間運用在培養興趣與和家人相處。他曾說，經營婚姻方面，平日每天要花1到2個鐘頭，周六日會花更多時間，強調一個孤獨的人，自己不會快樂，對社會也不好。

而張忠謀的夫人張淑芬集美麗與智慧於一身，管理自己有一套，掌握張忠謀的健康也沒問題，是他的健康管理師，張羅的三餐幾乎都是簡單的三菜一湯清淡飲食，但一定有魚，還定時囑咐他吃維他命等保健品，再加上張忠謀每天快走當運動，因此86歲的張忠謀與超過70歲的張淑芬，兩人都面色紅潤，看起來比實際年齡還年輕，之前張忠謀出席法說會，站著回答法人問題，一站就是1、2個小時。

張淑芬照顧好家裡，對外也不馬虎，身為慈善基金會董事長，以董娘身分出馬，一開始是想用自己人脈找朋友做公益，如今希望號召社會各界深入台灣各地服務，包括孝道推廣、獨居老人居家照顧，也在八八水災、高雄氣爆、花蓮地震時提供許多協助。


▲台積電慈善基金會董事長張淑芬之前走訪花蓮災區，決定先協助居民得以有安全的住所後，再進一步協助花蓮地區的觀光產業重建。（圖／台積電提供）

值得一提的是，在災後協助部分，張淑芬不只一次提到，希望台積電給的協助，能實際運用在災民身上，所以災後第一時間，台積電都沒有立刻宣布捐錢，因為張忠謀說「多少錢不是問題，金額沒有上限」，重點是可以幫災民做什麼？希望在最短時間內幫助災民重建家園。因此，台積電志工走訪當地，看的是災民們的實際需求！

如八八水災幫97家學校修復了圖書館；高雄氣爆後2個月為災民修繕房屋至少659件、361戶，也搭建臨時便橋與臨時道路；今（2018）年花蓮地震，以志工團為主的台積電慈善基金會募得5741萬元，款項用於災區進行外牆檢測、用電安全與房屋修繕，施工戶數約163戶，且台積電福委會也補助員工與贊助火車票，鼓勵員工到花蓮旅遊，振興花蓮觀光，讓網友大讚超有效率。

張淑芬曾說，她與張忠謀有過約定，就是講好這輩子要盡能力去幫助別人，她沒有因為丈夫是誰而改變自己，反而是用他公司的資產來走她在公益上的路，她感謝台積電、感謝張忠謀。在台積電裡，員工們擁有好福利，張忠謀與張淑芬鶼鰈情深，不僅讓員工們感覺到安居樂業，對外張淑芬領軍的志工團做公益也幫台積電加了不少分，成為社會一股良善安定的力量。

關鍵字張忠謀退休張淑芬公益慈善基金會台積電賢內助
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