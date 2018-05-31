不老神話！潘迎紫曬凍齡嫩顏　網友讚嘆：美了一個世紀

有「不老妖姬」美譽的港星潘迎紫（娃娃），80年代因主演《神鵰俠侶》、《一代女皇》等古裝連續劇成為當代紅星，幾乎只要是有她演出的電視劇，收視率皆居高不下，成為電視台的票房保證，近年潘迎紫鮮少出現在螢光幕前，但她仍不時在社群分享生活點滴，與喜愛她的粉絲互動，日前潘迎紫在微博曬出多張美照，年屆70的她一張凍齡嫩顏再度讓粉絲看得目瞪口呆！

潘迎紫近日上傳多張生活照，照片中的她染著一頭紅髮，時而戴著太陽眼鏡，時而以棒球帽搭亮色休閒衫等造型亮相，衣著風格與時下的年輕女孩沒什麼不同，還多了些優雅氣質，但令人震驚的是，剛過69歲生日的她，膚況極佳，不但皮膚白皙、緊實，臉上幾乎找不到一絲皺紋，讓網友讚嘆她是「傳奇」、「美了一個世紀」！



▲潘迎紫身材也維持的玲瓏有緻。（圖／翻攝潘迎紫微博 , 2018.05.31）

事實上，潘迎紫私底下十分懂得享受生活，她曾透露自己的保養秘訣就是運動、作息和飲食，她說：「我早在二三十年前就開始運動，以前一週運動5天，一次至少2小時，現在比較忙，縮減為一週3天，加上少吃肉、多喝水，無形保住了青春。」此外，她每天早上把爬樓梯當運動，以及堅持11點前就寢，都是她駐顏有術的不二法門！



▲潘迎紫臉上幾乎找不到一絲皺紋。（圖／翻攝潘迎紫微博 , 2018.05.31）



▲69歲的她打扮相當時髦。（圖／翻攝潘迎紫微博 , 2018.05.31）