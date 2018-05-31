嚇死人！「靈異孩童」伸手搭兒肩膀　媽媽嚇到不敢入睡

拍照多了個背後靈！英國一名媽媽帶著孩子前往普利溪林鄉公園（Plessey Woods Country Park）野餐遊玩，並拍了數張生活照。結果回家後欣賞照片時，突然發現 9 歲的小兒子身後竟然多了一個臉色蒼白的「靈異孩童」，讓媽媽嚇到晚上睡不著覺。
據英國《太陽報》報導， 39 歲的母親勞菈（Laura Watson）在拍下這張照片時， 16 歲兒子傑克（Jack）、 15 歲女兒夏洛特（Charlotte Hill）都爬到樹上，只有 9 歲兒子畢林（Byrin Watson）站在樹前，她也確定周遭都沒有其他路人後，才按下相機的快門，當時也沒有發現任何異狀。
▲媽媽勞菈表示，拍下這張照片的時候很確定周遭沒有其他的路人。（圖／翻攝自《太陽報》）
勞菈回家後檢查照片，看到這張照片立刻讓她嚇傻，因為在小兒子畢林身後清晰可見一位蒼白的孩童面孔正斜著眼看著畢林，還伸出右手搭在他的肩上。勞菈表示：｢在我看起來他像一個孩子，但是分不清是男是女。｣，她也強調絕對沒有使用 Photoshop 等修圖軟體偽造靈異照片，「因為我是電腦白痴。」
發現照片後勞菈害怕到睡不著覺，只希望祂不要跟著畢林回家。國外網友也指出，多年前曾經有一名男孩溺斃在樹林旁的小溪中；也有網友問勞菈畢林不是有過世的雙胞胎兄弟，但她澄清家中沒有任何人死去。