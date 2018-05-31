嚇死人！「靈異孩童」伸手搭兒肩膀　媽媽嚇到不敢入睡

拍照多了個背後靈！英國一名媽媽帶著孩子前往普利溪林鄉公園（Plessey Woods Country Park）野餐遊玩，並拍了數張生活照。結果回家後欣賞照片時，突然發現 9 歲的小兒子身後竟然多了一個臉色蒼白的「靈異孩童」，讓媽媽嚇到晚上睡不著覺。

據英國《太陽報》報導， 39 歲的母親勞菈（Laura Watson）在拍下這張照片時， 16 歲兒子傑克（Jack）、 15 歲女兒夏洛特（Charlotte Hill）都爬到樹上，只有 9 歲兒子畢林（Byrin Watson）站在樹前，她也確定周遭都沒有其他路人後，才按下相機的快門，當時也沒有發現任何異狀。